Почему с плоскостопием не берут в армию

Плоскостопие требует специального лечения и имеет противопоказания к физической нагрузке, поэтому молодых людей с такой патологией либо признают ограниченно годными, либо вовсе не берут в армию.

«В норме стопа имеет свод в виде арки. Эта арка — амортизатор при ходьбе. При плоскостопии арка отсутствует, нога теряет свой амортизатор», — рассказала в передаче «Жить здорово» врач, доктор медицинских наук Елена Малышева.

По ее словам, плоскостопие начинается с того момента, когда мышцы не в состоянии удерживать нашу стопу в правильном положении. «Если его не лечить, со временем появляются боли, нарушается механика движения человека, а это, в свою очередь, начинает влиять на коленные и тазобедренные суставы, а впоследствии и на позвоночник», — пояснила врач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Опасен ли подогрев сидений для женщин

Служба в армии с ее высокими физическими нагрузками создать условия для специального лечения не может. Да и самой армии солдаты с ограниченной подвижностью не нужны. Люди с плоскостопием с трудом бегают и не могут преодолевать большие расстояния пешком.

Кроме того, страдающие плоскостопием должны носить индивидуальные ортопедические стельки. А подошвы армейской обуви — плоские, что только усугубит патологию, отметила Малышева.

Но все это относится только к серьезным степеням заболевания. Легкое плоскостопие, о котором многие даже не подозревают, препятствием для службы в армии не является.