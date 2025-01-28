Врач объяснил опасность подогрева сидений для женщин

Постоянный подогрев сидений в автомобиле грозит женщинам появлением острого цистита, сообщил уролог Александр Белопольский.

«Опасно, когда происходит перегрев сидений и в дальнейшем, при выходе из автомобиля перегрев сменяется резким переохлаждением, что пагубно влияет на мочеполовую систему мужчин и женщин», — сказал Белопольский «Газете.Ru».

По словам врача, есть риск обострения хронический урогинекологических заболеваний и внезапного появления воспалительных заболеваний органов малого таза, к которым относятся воспаление слизистой влагалища, шейки матки или внутреннего и мышечного слоя маточной стенки.

«Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, обогрев сидений следует отключать через 10-15 минут после активации — как только кресло «дойдёт» до нужной температуры», — посоветовал врач.

Чем подогрев сидений опасен для мужчин