Почему мужчинам не стоит включать подогрев сидений

Регулярное использование подогрева сидений в автомобиле может привести к бесплодию, предупредил врач уролог-андролог центра репродукции «Линия жизни» Вадим Брусенский

«Функция подогрева сидений — самая популярная у автолюбителей в зимнее время. Она помогает быстро согреться и уменьшает напряжение в мышцах, что особенно важно для длительных поездок. При этом комфорт во время поездок на машине может обернуться проблемами с мужским здоровьем в будущем», — рассказал Брусенский в интервью «Известиям».

По его словам, мужские семенники не случайно вынесены за пределы тела — температура этого органа ниже привычных 36,6 градуса. Идеальной температурой для половых органов принято считать 34 градуса. Именно при этой температуре происходит нормальное созревание сперматозоидов.

«Из-за подогрева сиденья температура в паховой зоне может повыситься на четыре–пять градусов. Это чревато серьезными проблемами с мужской фертильностью. Из-за регулярного перегрева большинство сперматозоидов становятся менее активными или вообще перестают двигаться. По этой причине у мужчин, постоянно использующих эту функцию в машине, появляется высокий риск развития бесплодия», — предупредил врач.

«Чтобы снизить риски для здоровья, рекомендуется прогревать машину, а заодно и сиденья, до того, как сесть за руль. Второй вариант — включать подогрев сиденья только на короткие промежутки времени, особенно это актуально для поездок на большие расстояния», — посоветовал Брусенский.