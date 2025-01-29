Утвержден план реконструкции аэропорта в Горно-Алтайске

Реконструкция аэропорта в Горно-Алтайске обойдется в более чем 10 миллиардов рублей, условия концессионного соглашения подписал премьер Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства России.

Концедентом соглашения, то есть стороной, выступающей от имени государства, определена Росавиация. Общая стоимость реализации проекта составляет более 10 миллиардов рублей, из которых почти 7,9 миллиарда — средства федерального бюджета и более 2,2 миллиарда — частные инвестиции.

В аэропорту будут созданы в том числе новая рулежная дорожка, здание аварийно-спасательной станции, очистные сооружения, трансформаторные подстанции и другие объекты. Там будет реконструирована взлетно-посадочная полоса, действующие рулежные дорожки, перрон и система светосигнального оборудования.

Предполагается, что обновленный аэропортовый комплекс к 2030 году сможет принимать более 1,3 миллиона пассажиров в год. К 2073 году — более 3 миллионов человек.

Аэропорт Горно-Алтайск был введен в эксплуатацию в 1968 году. После нескольких лет простоя он возобновил работу в 2011 году. В 2024 году его выкупил Сбербанк.

В сентябре 2024 года председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле говорил, что строительство международного аэропорта в Горно-Алтайске начнется в конце года. По словам Грефа, на аэровокзале на 500 метров удлинят ВПП, чтобы он мог принимать все воздушные суда, в том числе Ил-96.