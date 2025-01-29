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Утвержден план реконструкции аэропорта в Горно-Алтайске

Источник:
Sibnet.ru
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Аэропорт Горно-Алтайска, самолет, пассажиры, авиадиспетчеры
Фото: © Александр Тырышкин, правительство Республики Алтай

Реконструкция аэропорта в Горно-Алтайске обойдется в более чем 10 миллиардов рублей, условия концессионного соглашения подписал премьер Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства России.

Концедентом соглашения, то есть стороной, выступающей от имени государства, определена Росавиация. Общая стоимость реализации проекта составляет более 10 миллиардов рублей, из которых почти 7,9 миллиарда — средства федерального бюджета и более 2,2 миллиарда — частные инвестиции.

В аэропорту будут созданы в том числе новая рулежная дорожка, здание аварийно-спасательной станции, очистные сооружения, трансформаторные подстанции и другие объекты. Там будет реконструирована взлетно-посадочная полоса, действующие рулежные дорожки, перрон и система светосигнального оборудования.

Предполагается, что обновленный аэропортовый комплекс к 2030 году сможет принимать более 1,3 миллиона пассажиров в год. К 2073 году — более 3 миллионов человек.

Аэропорт Горно-Алтайск был введен в эксплуатацию в 1968 году. После нескольких лет простоя он возобновил работу в 2011 году. В 2024 году его выкупил Сбербанк.

В сентябре 2024 года председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле говорил, что строительство международного аэропорта в Горно-Алтайске начнется в конце года. По словам Грефа, на аэровокзале на 500 метров удлинят ВПП, чтобы он мог принимать все воздушные суда, в том числе Ил-96.

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Экономика #Авиа #Республика Алтай
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Топ комментариев

pepelmetal

А какое отношение трам имеет к Российским задачам наукраине?

pepelmetal

Да плевать Беларусь хотела что там есэс заявляет

urbasik

Остается одно..повышать цены для населения на все .А население не Народ..заглотит всё.

Костя Некрасов

вы тоже можете занять на часок трон, белоснежный...и всё просрать.дерзайте