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Огурцы не подешевеют: зато отечественные

Источник:
Forbes
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Огурцы за год только по официальной статистике подорожали на треть. Этот овощ традиционно прибавляет в цене зимой, но эксперты считают, что не стоит ждать снижения стоимости, несмотря на то, что производство огурцов в российских теплицах увеличивается.
Огурцы
Фото: © Sibnet.ru

В декабре 2023 года, согласно данным Росстата, свежие огурцы стоили 209,36 рубля за килограмм, а в декабре 2024 — 273,09 рубля.

«Ожидается, что рост цен будет наблюдаться и в 2025 году, а сдерживающим фактором в укреплении цен будет выступать покупательная способность населения», — прокомментировал Forbes гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.

Энергозатраты и кадровый голод

«Рост цен закономерен и вызван ощутимым увеличением себестоимости производства. А заметных факторов, которые бы привели к стабилизации цен и тем более их ослаблению, не наблюдается», — высказала мнение генеральный директор исследовательской компании «Технологии роста» Тамара Решетникова.

Если раньше себестоимость производства огурцов была около 75 рублей за килограмм, то теперь поднялась до 100 рублей и выше, пояснил заместитель гендиректора ассоциации «Теплицы России» Владимира Подземельных. 

Зимой огурец требует высокого уровня досвечивания, что приводит к большим энергозатратам. Финансовые затраты производителей на электроэнергию за год увеличились на 23%, на газ — на 21%.

Также увеличивается и фонд оплаты труда, Сейчас заработная плата растет во многих отраслях, оттягивая кадры из аграрного сектора, поэтому повышение зарплат неизбежно.

«А специалистов экстра-класса и так немного, тепличные комбинаты переманивают их друг у друга и готовы платить им очень серьезные суммы, К тому же третий год подряд дорожает логистика, доставляемые исключительно в рефрижераторах огурцы даже при небольшом плече доставки требуют все больше денег», — отметила Решетникова.

Отечественный овощ

Самообеспеченность России огурцами оценивается в 94% в 2023 и 2024 годах, ожидается, что в 2025 году она составит 95%. «Для сравнения, еще 10 лет назад она составляла 74%», — отметил Плугов из центра агробизнеса.

По его подсчетам, общий объем рынка свежих огурцов в России по итогам 2024 года будет находиться на отметке 1,16 миллиона тонн (для сравнения: в 2023 году — 1,1 миллиона тонн), а в 2025 году составит 1,18 миллиона тонн.

Потребление огурцов на человека в России в 2023 году составило 7,7 килограмма в год, в 2024 — 7,9 килограмма в год, а прогноз на 2025 год — 8,1 килограмма.

Импорт огурцов в последние годы оказывает незначительное влияние на рыночную конъюнктуру, так как доля ввоза по отношению к объему предложения отечественной продукции относительно невелика.

Основные поставщики огурцов в Россию — Китай, Иран, Белоруссия, Турция, Казахстан, Армения и Азербайджан.

Но так как цены на огурцы огурцы на внутреннем рынке держатся на беспрецедентно высоких отметках, это в краткосрочном периоде может привести к очередному всплеску импортных поставок, предположил Плугов.

«Например, сейчас иранские огурцы на оптовых базах предлагаются по ценам, которые в среднем на 50% ниже цен на российские, что может привести к всплеску их импорта в I квартале 2025 года», — высказал мнение эксперт.

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Экономика #Продукты #Аналитика
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Топ комментариев

urbasik

Остается одно..повышать цены для населения на все .А население не Народ..заглотит всё.

Костя Некрасов

вы тоже можете занять на часок трон, белоснежный...и всё просрать.дерзайте

pepelmetal

"приставки для видеоигр якобы используются российскими войсками для управления беспилотниками" от создателей...

-Керя-

Вот точно так же сделайте только с Киркоровым !!! Зарание блогодарен...