Огурцы за год только по официальной статистике подорожали на треть. Этот овощ традиционно прибавляет в цене зимой, но эксперты считают, что не стоит ждать снижения стоимости, несмотря на то, что производство огурцов в российских теплицах увеличивается.

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В декабре 2023 года, согласно данным Росстата, свежие огурцы стоили 209,36 рубля за килограмм, а в декабре 2024 — 273,09 рубля.

«Ожидается, что рост цен будет наблюдаться и в 2025 году, а сдерживающим фактором в укреплении цен будет выступать покупательная способность населения», — прокомментировал Forbes гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.

Энергозатраты и кадровый голод

«Рост цен закономерен и вызван ощутимым увеличением себестоимости производства. А заметных факторов, которые бы привели к стабилизации цен и тем более их ослаблению, не наблюдается», — высказала мнение генеральный директор исследовательской компании «Технологии роста» Тамара Решетникова.

Если раньше себестоимость производства огурцов была около 75 рублей за килограмм, то теперь поднялась до 100 рублей и выше, пояснил заместитель гендиректора ассоциации «Теплицы России» Владимира Подземельных.

Зимой огурец требует высокого уровня досвечивания, что приводит к большим энергозатратам. Финансовые затраты производителей на электроэнергию за год увеличились на 23%, на газ — на 21%.

Также увеличивается и фонд оплаты труда, Сейчас заработная плата растет во многих отраслях, оттягивая кадры из аграрного сектора, поэтому повышение зарплат неизбежно.

«А специалистов экстра-класса и так немного, тепличные комбинаты переманивают их друг у друга и готовы платить им очень серьезные суммы, К тому же третий год подряд дорожает логистика, доставляемые исключительно в рефрижераторах огурцы даже при небольшом плече доставки требуют все больше денег», — отметила Решетникова.

Отечественный овощ

Самообеспеченность России огурцами оценивается в 94% в 2023 и 2024 годах, ожидается, что в 2025 году она составит 95%. «Для сравнения, еще 10 лет назад она составляла 74%», — отметил Плугов из центра агробизнеса.

По его подсчетам, общий объем рынка свежих огурцов в России по итогам 2024 года будет находиться на отметке 1,16 миллиона тонн (для сравнения: в 2023 году — 1,1 миллиона тонн), а в 2025 году составит 1,18 миллиона тонн.

Потребление огурцов на человека в России в 2023 году составило 7,7 килограмма в год, в 2024 — 7,9 килограмма в год, а прогноз на 2025 год — 8,1 килограмма.

Импорт огурцов в последние годы оказывает незначительное влияние на рыночную конъюнктуру, так как доля ввоза по отношению к объему предложения отечественной продукции относительно невелика.

Основные поставщики огурцов в Россию — Китай, Иран, Белоруссия, Турция, Казахстан, Армения и Азербайджан.

Но так как цены на огурцы огурцы на внутреннем рынке держатся на беспрецедентно высоких отметках, это в краткосрочном периоде может привести к очередному всплеску импортных поставок, предположил Плугов.

«Например, сейчас иранские огурцы на оптовых базах предлагаются по ценам, которые в среднем на 50% ниже цен на российские, что может привести к всплеску их импорта в I квартале 2025 года», — высказал мнение эксперт.