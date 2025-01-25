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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Культовая GTA Vice City получила русскую озвучку

Источник:
Sibnet.ru
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Студия GamesVoice выпустила русскую озвучку для культовой игры Grand Theft Auto: Vice City, сообщается в официальном VK-сообществе студии. Озвучка работает как с оригинальной версией, так и с Definitive Edition.

Архив размером 3,86 ГБ доступен бесплатно на сайте GamesVoice. Ее работоспособность была проверена на Steam-версии, оригинальной англоязычной дисковой лицензии и ремастере Definitive Edition с последним обновлением.

При этом локализация не совместима с версией игры от 1С, уточнили ее авторы. Представители GamesVoice выразили благодарность всем, кто поддержал сбор средств и помог в создании проекта.

Над озвучкой работали сотни актеров озвучивания, что позволило локализовать не только главных героев, но также NPC, второстепенных персонажей, ведущих радио и внутриигровую рекламу на радио.

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Игры #Экшены
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Топ комментариев

Sovik

Давайте вернёмся к границам Российской империи по состоянию на 1914 год.

scorpion2777

Украина - съехавшая с катушек разгульная путана, которую проще пристрелить, чем пытаться перевоспитывать.

Sovik

Украины один фиг не существовало

jeryakob

Уже сорвали покрова тайны. Гвинея бисау какая то. господя, а разговоров то было (с)