Культовая GTA Vice City получила русскую озвучку

Студия GamesVoice выпустила русскую озвучку для культовой игры Grand Theft Auto: Vice City, сообщается в официальном VK-сообществе студии. Озвучка работает как с оригинальной версией, так и с Definitive Edition.

Архив размером 3,86 ГБ доступен бесплатно на сайте GamesVoice. Ее работоспособность была проверена на Steam-версии, оригинальной англоязычной дисковой лицензии и ремастере Definitive Edition с последним обновлением.

При этом локализация не совместима с версией игры от 1С, уточнили ее авторы. Представители GamesVoice выразили благодарность всем, кто поддержал сбор средств и помог в создании проекта.

Над озвучкой работали сотни актеров озвучивания, что позволило локализовать не только главных героев, но также NPC, второстепенных персонажей, ведущих радио и внутриигровую рекламу на радио.