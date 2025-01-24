Число покупок квартир в новостройках сократилось на четверть

Объем сделок с новостройками в мегаполисах в 2024 году в сравнении с 2023-м сократился на 25%, сообщили аналитики сервисов «Пульс Продаж Новостроек» и «Яндекс Недвижимости».

«Наименее чувствительными к изменившимся рыночным условиям оказались мегаполисы с самой высокой ценой "квадрата" на первичном рынке — Москва, Санкт-Петербург и Казань», — пояснил «Известиям» коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

В 2024 году произошел беспрецедентный рост ключевой ставки. В октябре ЦБ повысил ключевую ставку до 21% годовых — это рекордный уровень. С 1 июля перестала действовать масштабная программа льготной ипотеки, ужесточились условия семейной и IT-ипотек.

Все это привело к тому, что средняя ставка рыночной ипотеки превысила 28%. Именно эти факторы повлияли на объемы выдачи ипотечных займов — в 2024 году они снизились в сравнении с 2023 годом на 50%.

«Если говорить о продажах в 2025 году, то при текущей политике регулятора и курсах валют можно осторожно предположить, что по итогам года мы будем наблюдать снижение в объемах сделок в рамках 20%», — сказал руководитель сервиса «Пульс Продаж Новостроек» Артем Советников.