Число покупок квартир в новостройках сократилось на четверть

Объем сделок с новостройками в мегаполисах в 2024 году в
сравнении с 2023-м сократился на 25%, сообщили аналитики сервисов «Пульс Продаж
Новостроек» и «Яндекс Недвижимости».
«Наименее чувствительными к изменившимся рыночным условиям
оказались мегаполисы с самой высокой ценой "квадрата" на первичном
рынке — Москва, Санкт-Петербург и Казань», — пояснил «Известиям» коммерческий
директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.
В 2024 году произошел беспрецедентный рост ключевой ставки. В октябре ЦБ повысил
ключевую ставку до 21% годовых — это рекордный уровень. С 1 июля перестала
действовать масштабная программа льготной ипотеки, ужесточились условия
семейной и IT-ипотек.
Все это привело к тому, что средняя ставка рыночной ипотеки превысила
28%. Именно эти факторы повлияли на объемы выдачи ипотечных займов — в 2024
году они снизились в сравнении с 2023 годом на 50%.
«Если говорить о продажах в 2025 году, то при текущей
политике регулятора и курсах валют можно осторожно предположить, что по итогам
года мы будем наблюдать снижение в объемах сделок в рамках 20%», — сказал руководитель
сервиса «Пульс Продаж Новостроек» Артем Советников.