Почему люди испытывают дежавю

Две трети людей хоть однажды испытали дежавю, но наука до сих не может однозначно объяснить этот феномен.

Термин «дежавю» («уже виденное») ввел в научный оборот психолог Эмиль Буарак в далеком 1876 году. Это ощущение будто определенное событие уже случалось, но при этом человек не может вспомнить, когда и как.

Есть несколько теорий, объясняющих дежавю. Первая объясняет его феноменом памяти. Так мозг ищет сходство между новым и прошлым опытом, а у человека появляется чувство чего-то знакомого, что он не может точно определить, считает когнитивный психолог Энн Клири из университета Колорадо.

Вторая теория — сбой в работе гиппокампа (отдел головного мозга, который участвует в формировании памяти). Когда происходит сбой синхронизации информации, человек может воспринимать настоящее как увиденное ранее, объяснил глава отделения экзогенно-органических расстройств и эпилепсии Московского НИИ психиатрии Владимир Калинин.

Третья теория — нарушение в работе височной доли мозга. Нейробиолог Ли Уинтерс предполагает, что эффект вызван неправильными электрическими импульсами, которые создают нейронные клетки.

Четвертая теория — попытка мозга исправить неточное воспоминание. Нейробиолог Акира О'Коннор считает, что мозг замечает ошибку, проверяет информацию и таким образом посылает сигнал.