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Комета C/2024 G3 останется невидимой для россиян. ФОТО

Источник:
ТАСС
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Россияне не смогут увидеть комету C/2024 G3 (ATLAS), которая 13 января подошла на минимальное расстояние к Солнцу.

Космическая странница находится в области неба, которая не наблюдается с территории стран в Северном полушарии, рассказал астроном и научный сотрудник Института прикладной математики Леонид Еленин.

комета С/2024 G3
комета С/2024 G3
Фото: © Роскосмос

В понедельник комета максимально сблизилась с Солнцем. В настоящее время расстояние между C/2024 G3 (ATLAS) и звездой почти в четыре раза меньше, чем между Солнцем и Меркурием и составляет 0,094 астрономической единицы.

Ученые отмечают, что комета может не пережить перигелий — максимальную точку сближения. Из-за температурного воздействия Солнца C/2024 G3 способна распасться на фрагменты или полностью испариться.

Сейчас комета C/2024 G3 (ATLAS) видна на утреннем небе из Южного полушария и некоторых мест Северного полушария. Комета достигла отрицательной звездной величины — по своей яркости она уже сопоставима с Венерой.

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