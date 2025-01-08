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Аномальное тепло сохранится в Сибири до старого Нового года

Источник:
Sibnet.ru
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Существенные температурные аномалии сохранятся в регионах Сибири минимум до старого Нового года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Аномалии существенные, примерно на 8-10 градусов (температура выше нормы) в Сибири», — сказал Вильфанд ТАСС.

Сильные погодные изменения наблюдаются на юге Западной Сибири: в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Алтайском крае. Температура воздуха там на 10-12 градусов выше нормы.

При этом температура резко скачет. Вильфанд привел в пример Омскую область, где 6 января была оттепель, а в рождественскую ночь температура понизилась сразу на 10 градусов.

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Жизнь #Погода #Новосибирск #Омск #Кузбасс #Алтайский край
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