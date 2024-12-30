Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь в Западной Сибири

Температура воздуха в ночь с 31 декабря на 1 января в Новосибирске, Кемерове и Барнауле будет выше климатической нормы и составит около 14-16 градусов мороза, сообщила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик в пресс-центре ТАСС.

После прохождения теплого фронта в последних числах декабря опять ожидается рост атмосферного давления, облачность сместится на восток, начнет восстанавливаться влияние антициклона.

«Температурный фон в Новосибирской области у нас прогнозируется в новогоднюю ночь минус 13-18 градусов, а в городе 14-16 градусов», — сказала Лапчик.

Аналогичная температура будет и в других городах Западной Сибири: в Кемерове и Барнауле.

1 и 2 января синоптики прогнозируют, что сохранится такая же спокойная погода, умеренно морозная. Затем температуры будут повышаться: от 13-18 градусов мороза в ночные часы до минус 6-11 градусов, а днем — до минус1-5 градусов.