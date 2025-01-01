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Как проверить билеты «Новогоднего миллиарда»

Источник:
Sibnet.ru
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Шансы оказаться победителем новогоднего тиража лотереи «Русского лото» достаточно высоки — в прошлом году выигрышными оказались почти треть купонов. Как проверить билеты «Новогоднего миллиарда» на выигрыши?
Лотерея
Фото: © Sibnet.ru

Тираж «Новогодний миллиард» №1604 состоится в прямом эфире телеканала НТВ 1 января в 15.30 по московскому времени. Официальные результаты будут опубликованы на сайте «Столото» через несколько часов после завершения розыгрыша.

Как проверить бумажные билеты «Новогоднего миллиарда»

Самый эмоциональный и азартный способ проверить бумажные лотерейные билеты — вычеркивать выпавшие числа, которые в прямом эфире называет ведущий, достающий бочонки из мешка. После трех туров станет ясно, претендуют ли купоны на денежный приз.

Всего в мешке 90 бочонков. В первом туре организаторы назовут 15 чисел — выиграют обладатели билетов, в которых раньше других совпадут пять чисел в любой горизонтальной строке.

Главный суперприз в 1 миллиард рублей разыграют во втором туре — деньги достанутся обладателю билета, в котором все 15 чисел в нижнем или верхнем поле совпадут с номерами вытащенных бочонков раньше других.

Подсказки для проверки в прямом эфире можно найти на билетах
Подсказки для проверки в прямом эфире можно найти на билетах
Фото: © Sibnet.ru

В третьем туре разыграют сто призов по 1 миллиону рублей, а также множество более мелких выигрышей, включая минимальные по 150 рублей. Ведущий будет доставать оставшиеся бочонки, побеждают билеты, в которых раньше, чем в других, совпадут все 30 чисел.

Если при покупке бумажных билетов игрок называл номер телефона, то по нему можно зарегистрироваться на сайте «Столото» или в мобильном приложении. В личном кабинете пользователь найдет все приобретенные билеты, включая типографские.

Для тех владельцев бумажных билетов, кто номер телефона не называл, на сайте «Столото» существует раздел «Проверка билетов». На странице нужно выбрать лотерею, номер тиража и ввести номер билета. Также просканировать QR-код на билете.

Как проверить электронные билеты «Новогоднего миллиарда»

С электронными лотерейными билетами вычеркивать числа в прямом эфире не получится, зато проверять их значительно проще — достаточно зайти на сайт «Столото» и авторизоваться в личном кабинете.

В течение нескольких часов после розыгрыша «Новогоднего миллиарда» у цифровых билетов обновится статус. Во вкладке «Мои билеты» игрокам покажут, выиграл билет или нет, там также будет указана сумма выигрыша.

Тема: Новогодний миллиард
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Как выбрать счастливый билет «Новогоднего миллиарда»
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pepelmetal

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Если бы ты сейчас сидел не в удобном кресле попивая пивасик а в блиндаже на передовой то думаю новость...

Maniac.

Правильно! Полностью с пресс службой соглоасен. Надо ещё музыку включить. Добивать компанию, так с песней....

pepelmetal

Тем временем страна с "адекватным руководством" - в декабре парламент отстранил от власти президента....