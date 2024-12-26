После СССР: кто 33 года управляет бывшими союзными республиками

Союз Советских Социалистических Республик (СССР) распался 26 декабря 1991 года. Республики стали независимыми государствами и выбрали форму правления: в одних главы сохраняют власть десятилетиями, в других — регулярно сменяются.

Часть республик выбрали формой государственного правления президентскую республику, часть — парламентскую республику. Во вторых президент часто — формальный глава государства, а исполнительная власть принадлежит правительству, которое возглавляет премьер-министр.

На постсоветском пространстве, история которого после распада СССР насчитывает уже 33 года, дольше всех управляет страной президент Белоруссии — Александр Лукашенко. Действующие политические долгожители — президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин.

СССР в 1922 году создавался как база «будущей мировой революции». В Конституции 1977 года за каждой республикой было закреплено право свободного выхода из Советского Союза. С 1956 года и по начало 1990-х в состав советского государства входили 15 союзных республик.

Причинами распада СССР были национальные и этнические напряжения внутри страны, а также экономические и политические проблемы.

«Его никто не разгромил, не было врагов — просто Советский Союз перестал нравиться его гражданам», — говорил историк Григорий Герасимов в интервью «Ленте.ру».

Первой территорией СССР, объявившей независимость в январе 1990 года, была Нахичеванская АССР (сейчас автономная республика в составе Азербайджана). Затем это сделали Литва и Грузия. До конца 1991 года независимость провозгласили все оставшиеся союзные республики.

8 декабря 1991 года председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич, президент России Борис Ельцин и президент Украины Леонид Кравчук на правительственной даче Вискули (Беловежская пуща) подписали заявление о том, что СССР «как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование».

Официально величайшая держава СССР прекратила существование 26 декабря 1991 года, когда решение было официально оформлено постановлением союзного парламента.