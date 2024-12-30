Бутерброд с красной икрой на батоне со сливочным маслом — вечная классика новогоднего стола. Но можно поэкспериментировать с ингредиентами: получатся простые, но очень вкусные закуски.

Тарталетки с красной икрой и творожным сыром

Ингредиенты:

готовые тарталетки из песочного теста

творожный сыр

красная икра

зелень (по желанию)

помидоры черри (по желанию)

Приготовление:

Творожный сыр размять вилкой. Добавить измельченную зелень и хорошо перемешать.

Полученную массу разложить по тарталеткам, а сверху — небольшое количество икры. Украсить можно зеленью и помидорами черри.

Как вариант — в тарталетки можно добавить креветки, которые нужно отварить.

Бутерброды с красной икрой и авокадо

Ингредиенты:

хлеб или багет

красная икра

творожный сыр

авокадо

укроп — для украшения

Приготовление:

Нарезанный хлеб смазать творожным сыром. Затем выложить ломтики авокадо, а сверху — икру. Украсить зеленью.

Можно выложить икру на одну половину бутерброда, а на другую — ломтики авокадо.

Бутерброды с красной рыбой и икрой

Ингредиенты:

хлеб

красная икра

слабосоленая или подкопченная красная рыба

сливочный или творожный сыр

огурец

укроп, петрушка — для украшения

Приготовление:

Хлеб смазать сыром. Сверху выложите красную рыбу, огурец, икру. Украсить зеленью.

Вариант — рыбу и огурцы можно завернуть рулетиком.