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Три простых бутерброда с икрой

Источник:
Sibnet.ru
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Бутерброд с красной икрой на батоне со сливочным маслом — вечная классика новогоднего стола. Но можно поэкспериментировать с ингредиентами: получатся простые, но очень вкусные закуски. 

Тарталетки с красной икрой и творожным сыром

Тарталетки с красной икрой
Фото: © ru.freepik.com

Ингредиенты:

  • готовые тарталетки из песочного теста
  • творожный сыр
  • красная икра
  • зелень (по желанию)
  • помидоры черри (по желанию)

Приготовление:

Творожный сыр размять вилкой. Добавить измельченную зелень и хорошо перемешать.

Полученную массу разложить по тарталеткам, а сверху — небольшое количество икры. Украсить можно зеленью и помидорами черри.

Как вариант — в тарталетки можно добавить креветки, которые нужно отварить.

Бутерброды с красной икрой и авокадо

Бутерброды с красной икрой и авокадо
Фото: © ru.freepik.com

Ингредиенты:

  • хлеб или багет
  • красная икра
  • творожный сыр
  • авокадо
  • укроп — для украшения

Приготовление:

Нарезанный хлеб смазать творожным сыром. Затем выложить ломтики авокадо, а сверху — икру. Украсить зеленью.

Можно выложить икру на одну половину бутерброда, а на другую — ломтики авокадо.

Бутерброды с красной рыбой и икрой

Бутерброд с красной рыбой и икрой
Фото: © lafoy.ru

Ингредиенты:

  • хлеб
  • красная икра
  • слабосоленая или подкопченная красная рыба
  • сливочный или творожный сыр
  • огурец
  • укроп, петрушка — для украшения

Приготовление:

Хлеб смазать сыром. Сверху выложите красную рыбу, огурец, икру. Украсить зеленью.

Вариант — рыбу и огурцы можно завернуть рулетиком.

Тема: Новогодние инструкции
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