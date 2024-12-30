Бутерброд с красной икрой на батоне со сливочным маслом — вечная классика новогоднего стола. Но можно поэкспериментировать с ингредиентами: получатся простые, но очень вкусные закуски.
Тарталетки с красной икрой и творожным сыром
Ингредиенты:
- готовые тарталетки из песочного теста
- творожный сыр
- красная икра
- зелень (по желанию)
- помидоры черри (по желанию)
Приготовление:
Творожный сыр размять вилкой. Добавить измельченную зелень и хорошо перемешать.
Полученную массу разложить по тарталеткам, а сверху — небольшое количество икры. Украсить можно зеленью и помидорами черри.
Как вариант — в тарталетки можно добавить креветки, которые нужно отварить.
Бутерброды с красной икрой и авокадо
Ингредиенты:
- хлеб или багет
- красная икра
- творожный сыр
- авокадо
- укроп — для украшения
Приготовление:
Нарезанный хлеб смазать творожным сыром. Затем выложить ломтики авокадо, а сверху — икру. Украсить зеленью.
Можно выложить икру на одну половину бутерброда, а на другую — ломтики авокадо.
Бутерброды с красной рыбой и икрой
Ингредиенты:
- хлеб
- красная икра
- слабосоленая или подкопченная красная рыба
- сливочный или творожный сыр
- огурец
- укроп, петрушка — для украшения
Приготовление:
Хлеб смазать сыром. Сверху выложите красную рыбу, огурец, икру. Украсить зеленью.