Украшения елки — не только приятное семейное занятие, но и значимый ритуал, способный сработать на привлечение любви, удачи и богатства.
В первую очередь нужно определиться, чего больше всего хочется в наступающем году — обретения любви, финансового благополучия или удачи в делах, карьере. От этого зависит место размещения елки, так как разные стороны света несут разную энергию.
Для притяжения денег
Елка должна быть установлена в зоне богатства. Это обязательно видное место в юго-восточной стороне дома.
Перед установкой новогоднего дерева зону богатства нужно подготовить. Тщательно убрать, вынести все старые, неиспользуемые и особенно сломанные вещи. Лучше всего, если в зоне денег не будет вообще ничего — центральным и единственным объектом станет наряженная елка.
Украшать елку для привлечения денег нужно тоже по определенным правилам. Следует избегать многообразия цветов. Лучше использовать только золотистые и серебристые игрушки круглых форм.
Под елку можно спрятать купюру или набросать монеты. Прекрасно, если купюры и монеты окажутся новыми. Если нет, предварительно нужно их отмыть.
Деньги под елкой должны пролежать не менее пяти дней. И саму елку это время перемещать нельзя.
Для привлечения удачи
Везение — это то, что дает возможность раскрыть, реализовать свои способности и достичь успеха. Без удачи даже самый талантливый человек может быть незамеченным всю жизнь.
Зона удачи в любом жилище находится в центре. Поэтому елку надо ставить посередине самой большой комнаты, в которой планируется празднование Нового года.
При этом важно, чтобы вокруг новогоднего дерева оставалось пространство и ее можно было обойти с любой стороны.
Выглядеть наряженная на удачу елка должна ярко, сиять и блистать. В украшении нужно использовать игрушки красного, желтого и оранжевого цветов. В меньшей пропорции добавить синие и темно-синие украшения.
Для обретения любви
Любовь — главная движущая сила для любого человека и главная составляющая счастья. Но случается, что чувства раз за разом оказываются непродолжительными, отношения рушатся или вообще не удается их завязать. Новый год — самое подходящее время, чтобы притянуть энергию настоящей любви.
Зона любви и гармоничных отношений в доме — юго-запад. Новогоднюю елку для привлечения любви следует поставить именно там.
Размещать елку в зоне любви могут не только одинокие, но и семейные люди — чтобы в отношения пришла гармония, усилить чувства, отношения были крепкими и долгими.
Особенно хорошо размещать елку в юго-западной зоне, если Новый год предстоит встречать в разлуке. Рядом с елкой можно поставить фотографии любимого человека, положить его вещи, подарки.
Для украшения елки нужно использовать игрушки оранжевого, зеленого и голубого цветов. Можно добавить белый, но не серебристый. Также можно добавить символику, например, сердечки.