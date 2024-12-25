Украшения елки — не только приятное семейное занятие, но и значимый ритуал, способный сработать на привлечение любви, удачи и богатства.

В первую очередь нужно определиться, чего больше всего хочется в наступающем году — обретения любви, финансового благополучия или удачи в делах, карьере. От этого зависит место размещения елки, так как разные стороны света несут разную энергию.

Для притяжения денег

Елка должна быть установлена в зоне богатства. Это обязательно видное место в юго-восточной стороне дома.

Перед установкой новогоднего дерева зону богатства нужно подготовить. Тщательно убрать, вынести все старые, неиспользуемые и особенно сломанные вещи. Лучше всего, если в зоне денег не будет вообще ничего — центральным и единственным объектом станет наряженная елка.

Украшать елку для привлечения денег нужно тоже по определенным правилам. Следует избегать многообразия цветов. Лучше использовать только золотистые и серебристые игрушки круглых форм.

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Под елку можно спрятать купюру или набросать монеты. Прекрасно, если купюры и монеты окажутся новыми. Если нет, предварительно нужно их отмыть.

Деньги под елкой должны пролежать не менее пяти дней. И саму елку это время перемещать нельзя.

Для привлечения удачи

Везение — это то, что дает возможность раскрыть, реализовать свои способности и достичь успеха. Без удачи даже самый талантливый человек может быть незамеченным всю жизнь.

Зона удачи в любом жилище находится в центре. Поэтому елку надо ставить посередине самой большой комнаты, в которой планируется празднование Нового года.

При этом важно, чтобы вокруг новогоднего дерева оставалось пространство и ее можно было обойти с любой стороны.

Выглядеть наряженная на удачу елка должна ярко, сиять и блистать. В украшении нужно использовать игрушки красного, желтого и оранжевого цветов. В меньшей пропорции добавить синие и темно-синие украшения.

Для обретения любви

Любовь — главная движущая сила для любого человека и главная составляющая счастья. Но случается, что чувства раз за разом оказываются непродолжительными, отношения рушатся или вообще не удается их завязать. Новый год — самое подходящее время, чтобы притянуть энергию настоящей любви.

Зона любви и гармоничных отношений в доме — юго-запад. Новогоднюю елку для привлечения любви следует поставить именно там.

Размещать елку в зоне любви могут не только одинокие, но и семейные люди — чтобы в отношения пришла гармония, усилить чувства, отношения были крепкими и долгими.

Особенно хорошо размещать елку в юго-западной зоне, если Новый год предстоит встречать в разлуке. Рядом с елкой можно поставить фотографии любимого человека, положить его вещи, подарки.

Для украшения елки нужно использовать игрушки оранжевого, зеленого и голубого цветов. Можно добавить белый, но не серебристый. Также можно добавить символику, например, сердечки.