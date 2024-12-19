Красная икра никогда не была дешевым продуктом, но стремительный рост ее цены заставляет задуматься: можно ли закупить впрок? Сколько хранится красная икра в холодильнике? Можно ли ее замораживать и как правильно размораживать?

Красную икру производят в районе промысла в те месяцы, когда рыба семейства лососевых идет на нерест — как правило, с июня по октябрь. Если на таре указано, что продукт изготовили в ноябре или декабре, значит, использовали замороженные ястыки.

На плавбазе в море используют только металлические или пластиковые емкости, в стекле продукцию не вырабатывают, сообщила сотрудник Роспотребнадзора Надежда Раева в телеграм-канале ведомства.

Срок годности красной икры — 12 месяцев, если она хранится при минус 4-6 градусах Цельсия в герметичной упаковке. Для этих целей в магазинах должны использовать специальный холодильник. При температуре от 0 до 5 градусов срок хранения икры сокращается до 10 месяцев.

«Если ее (икру) продают в прикассовой зоне, это должно насторожить. Без холода икра продаваться не может. Повышение температуры может вызвать порчу продукции», — отметила Раева.

Как хранить икру в холодильнике

Хранить красную икру в любой таре необходимо в холодильнике при температуре, указанной производителем на упаковке товара. Но есть некоторые нюансы.

В жестяной банке

Маркировка на жестяной банке (консервах) обязательно должна содержать дату изготовления продукта, номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». При этом надпись должна быть «выбита» изнутри.

Во вскрытых консервах (открытой жестяной банке) в холодильнике икру можно держать 5–6 часов. При соприкосновении с кислородом она быстрее портится и теряет вкусовые качества.

Чтобы продлить срок годности икры, Роспотребнадзор советует переложить продукт в чистую сухую стеклянную емкость.

В пластиковой упаковке

В пластиковой упаковке, при условии, что она герметична, икра хранится до трех недель и только в холодильнике.

Лучше ставить тару на полку, которая ближе всего к морозильной камере, или держать около задней стенки, где температура обычно ниже на 1-2 градуса.

Чем отличаются консервы и пресервы? Консервированную продукцию подвергают термической обработке. Пресервы производят из маринованной или засоленной продукции. Пресервы более яркие на вкус и сохраняют больше пользы. Но срок годности меньше и пресервы более требовательные к условиям ранения.

В стеклянной банке

Икру в стеклянной банке также нужно хранить с плотно прилегающей крышкой, поддерживая температурный диапазон максимум от +2 до +4 градусов.

Срок хранения открытой банки — не больше одной недели.

На разновес

При покупке икры на развес нужно спросить у продавца дату выработки, когда открыли ведро.

На развес красная икра хранится два-три дня при условии, что во время производства, транспортировки и хранения икры были соблюдены все нормы.

Как заморозить и разморозить красную икру

Красную икру можно замораживать. Согласно ГОСТу, оптимальная температура для хранения замороженной икры не выше минус 18-25 градусов. Показатель влияет на то, как долго пролежит продукт в морозилке без потери качества и вкуса.

При температуре не выше –18 градусов срок хранения красной икры — до года, при –25 градусах — до 14 месяцев.

Как заморозить

Если красная икра покупается впрок и планируется ее заморозка, эксперты советуют выбирать икру форели или кеты. Икринки этих рыб более плотные, лучше держат форму и останутся целыми после оттаивания.

Разложить икру в небольшие стеклянные или пластиковые контейнеры с плотными крышками, можно использовать специальные герметичные пакеты. Поместить емкости в морозилку, выставить режим «быстрая заморозка». У холодильников функция может называться Super Frost или Power Freeze. В течение всего времени хранения следить за тем, чтобы не было температурных колебаний.

Как разморозить

Нельзя размораживать икру при комнатной температуре, в микроволновке и тем более на плите — она просто испортится. Единственно возможный вариант разморозки икры в домашних условиях — медленная оттайка в холодильнике. То есть главное при разморозке красной икры — процесс должен проходить медленно и постепенно.

Контейнеры с замороженной икрой вынуть из морозилки и обернуть в несколько слоев газеты. Газета будет впитывать влагу, а также нивелирует резкий перепад температуры. Поставить емкости с икрой в самое холодное место в холодильнике — обычно это нижняя полка у задней стенки. Размораживать в холодильнике минимум 12 часов, а лучше сутки. В это время нельзя открывать крышку, перемешивать икру и взбалтывать ее в упаковке.

После разморозки красную икру нельзя замораживать повторно. Это испортит текстуру и вкус икры.