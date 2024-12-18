Треть новосибирцев подтвердила дополнительные источники заработка

Треть жителей Новосибирска совмещают две и более работы, и большинство успевают подрабатывать во время основной деятельности, сообщается в исследовании сообщества семейных финансовых консультантов «Финстори».

Около 30% жителей Новосибирска имеют две и более работы, еще 53% горожан выполняют разовые поручения, чтобы подзаработать.

При этом 60% участников опроса подрабатывают во время своей основной работы, 30% занимаются фрилансом в свободное от основной работы время, включая выходные. Каждый десятый респондент работает ночью.

Более половины опрошенных тратят на подработку около четырех часов в сутки. Остальные респонденты либо уделяют этому до восьми часов ежедневно, то есть практически полный рабочий день, либо посвящают делу не более двух часов.

Среди наиболее популярных сфер подработки выделяются такси и доставка, строительство и сфера IT. В этом году наблюдается рост интереса к наставничеству: люди пробуют свои силы в инфобизнесе и финансовом консультировании.

По данным исследования, 43% участников отметили, что их дополнительный доход равен основному заработку, а у 16% он даже превышает основной доход. Несмотря на это, жители Новосибирска не стремятся терять постоянную работу, так как для них «важны социальные гарантии и стабильность».

Основной причиной поиска подработки является необходимость выплачивать ипотеку — так ответил каждый второй опрошенный. 26% нашли дополнительную занятость из-за ухода в декретный отпуск, 18% нуждаются в дополнительном доходе для содержания иждивенцев (дети, пожилые родственники) и только 3% копят на осуществление своих мечт.