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Треть новосибирцев подтвердила дополнительные источники заработка

Источник:
Sibnet.ru
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Треть жителей Новосибирска совмещают две и более работы, и большинство успевают подрабатывать во время основной деятельности, сообщается в исследовании сообщества семейных финансовых консультантов «Финстори».

Около 30% жителей Новосибирска имеют две и более работы, еще 53% горожан выполняют разовые поручения, чтобы подзаработать.

При этом 60% участников опроса подрабатывают во время своей основной работы, 30% занимаются фрилансом в свободное от основной работы время, включая выходные. Каждый десятый респондент работает ночью.

Более половины опрошенных тратят на подработку около четырех часов в сутки. Остальные респонденты либо уделяют этому до восьми часов ежедневно, то есть практически полный рабочий день, либо посвящают делу не более двух часов.

Среди наиболее популярных сфер подработки выделяются такси и доставка, строительство и сфера IT. В этом году наблюдается рост интереса к наставничеству: люди пробуют свои силы в инфобизнесе и финансовом консультировании.

По данным исследования, 43% участников отметили, что их дополнительный доход равен основному заработку, а у 16% он даже превышает основной доход. Несмотря на это, жители Новосибирска не стремятся терять постоянную работу, так как для них «важны социальные гарантии и стабильность».

Основной причиной поиска подработки является необходимость выплачивать ипотеку — так ответил каждый второй опрошенный. 26% нашли дополнительную занятость из-за ухода в декретный отпуск, 18% нуждаются в дополнительном доходе для содержания иждивенцев (дети, пожилые родственники) и только 3% копят на осуществление своих мечт.

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Экономика #Рынок труда #Новосибирск
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Топ комментариев

alexkain83

Толку то !!!! Все равно вопросы, которые реально волнуют жителей страны, заданы не будут !!!!

M1D

пацаны вообще ребята, особенно в белой курточке, да все вы молодцы, чётко

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Только заикнитесь что все идет не по строго намеченному плану СВО!

Tyryk Makto

Вот иногда почитаешь и просто шок. Вы доходы населения поднимите и никакие карточки вводить не надо....