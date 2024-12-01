Зурабишвили отказалась покидать пост президента Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение срока полномочий.

«Я остаюсь вашим президентом, не существует легитимного парламента. Соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, инаугурация не состоится. И мой мандат продолжается, пока не будет легитимно избранного парламента», — приводит ТАСС заявление Зурабишвили.

Президента Грузии 14 декабря впервые выберут не всеобщим и всенародным голосованием. Главу государства изберет коллегия из 300 выборщиков.

Позже правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» назвала своим кандидатом в президенты депутата Михаила Кавелашвили.

Действующий президент Зурабишвили была избрана в 2018 году путем прямого голосования граждан.