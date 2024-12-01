Психологи нашли у одиноких людей одну общую особенность

Одиночки мыслят и воспринимают мир не так, как большинство окружающих их людей, доказали ученые из Колумбийского и Стэнфордского университетов (США).

В ходе эксперимента исследователи установили, что у людей с большим количеством социальных связей нейроны в той или иной степени ведут себя схоже. У одиночек же мозговая активность была не такой, как у остальной части участников эксперимента, приводит журнал Communications Psychology отчет ученых.

Существование этой особенности доказал другой эксперимент. Его участникам предложили письменно описать одну из знаменитостей. Одиноким людям принадлежали тексты, меньше всего похожие на другие ответы.

Ощущение одиноких людей, что их идеи не разделяют окружающие, объективно отражается как минимум в восприятии современной культуры, которое расходится с общепринятым, подытожили ученые.