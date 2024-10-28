Инстасамка стала солисткой группы «Ленинград»

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров договорился с Инстасамкой о том, что она станет новой солисткой в коллективе.

О том, что Инстасамка и Шнуров будут работать вместе, сообщили различные телеграм-каналы. Они также пишут, что музыканты планируют записать альбом, а в режиме обсуждения остался гастрольный тур.

Официального подтверждения о уже решенном сотрудничестве нет, но участник «Ленинграда» подтвердил возможность такого варианта.

«Да, мне известно, что Сергей Шнуров ведет переговоры по этому поводу, что-то обсуждается с менеджментом Инстасамки. Но подробностей пока раскрыть не могу», — сказал гитарист «Ленинграда» Дмитрий Гогучкин изданию StarHit.