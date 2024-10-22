Почему здоровья желают только чихающим людям

Чихающим людям принято говорить «будь здоров». Однако кашляющим мы ничего не говорим. Историки утверждают, что традиция имеет тысячелетнюю историю и зародилась еще в Древнем Риме.

Римляне говорили чихающим «Absit omen», что означало «Да не послужит это дурным знаком». Считалось, что чихание — первый симптом надвигающейся болезни и своевременное пожелание может ее отпугнуть.

При этом традиция получила развитие в VI веке, когда разразилась эпидемия чумы. По легенде, папа Римский Григорий стал обращаться с благословением «God bless you» к людям, чихнувшим в его присутствии.

Что касается кашля, то этот симптом говорит об уже начавшемся заболевании. Кроме этого, кашель может быть хроническим. Поэтому традиция желать здоровья кашляющим людям не появилась.