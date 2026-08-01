Какой алкоголь требует оливку в бокале

Оливку принято добавлять в бокал с мартини. Классический мартини состоит из джина, сухого вермута и зеленых оливок на специальной шпажке. Джин при желании можно заменить водкой.

По алкогольному этикету, на шпажку нанизывают строго нечетное количество оливок — одну или три штуки. Используются только крупные зеленые оливки без начинки или с пикантным наполнением — например, сыром. Оливку съедают только после того, как бокал опустел.

Считается, что пикантный солоноватый вкус оливки служит идеальным фоном для растительных ноток горьковатого вермута и помогает смягчить крепость коктейля. Черные маслины с мартини не сочетают — это нарушение правил.

Самый простой способ подачи — положить зеленую оливку (или несколько оливок на шпажке) в бокал с мартини и дать постоять несколько минут. Алкоголь смешается с рассолом, а оливка пропитается напитком, что даст классический вкус.

Традиция оливки в бокале уходит корнями в середину XIX века, во времена золотой лихорадки в Калифорнии. По одной из версий, в 1849 году удачливый старатель зашел в бар отпраздновать находку, но шампанского не оказалось.

Тогда находчивый бармен предложил ему авторский коктейль с оливкой на дне бокала. Напиток пришелся по вкусу, со временем он распространился по барам всей страны и фактически стал мировым стандартом.