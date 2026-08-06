Кто перезванивает, если связь прервалась

Кто должен перезвонить, если разговор по телефону неожиданно оборвался? Есть правило делового этикета, которое избавит от путаницы и в обычной жизни.

Если разговор прервался, то перезванивает тот, кто был инициатором разговора. «Правило инициатора» можно использовать при общении с родственниками и друзьями. Оно поможет избежать ситуации, когда собеседники одновременно перезванивают и сталкиваются с тем, что у обоих занята линия. А после решают ждать, что перезвонит визави, и в итоге, не звонит никто.

При восстановлении связи не стоит уделять внимания перерыву и долго извиняться. Достаточно убедиться, что собеседник слышит и продолжить разговор.

Но есть особые случаи. Например, если звонил клиент в компанию, то перезванивает сотрудник. Если разговор шел между начальником и подчиненным, то возобновляет связь тот, чья должность ниже.