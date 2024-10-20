Секс‑гуру перечислила 8 шагов к множественным оргазмам

Британская писательница и гуру в области сексуальных отношений Трейси Кокс рассказала о восьми шагах, благодаря которым партнеры смогут достигать синхронных и множественных оргазмов.

«Не все пары ставят себе цель достичь синхронных оргазмов. Множественные оргазмы тоже — не для всех. Не у каждого есть желание, да и время, на продолжительные сексуальные сессии, которые часто необходимы для их достижения. Но эти восемь шагов помогут усилить удовольствие. А кто не хочет ярких ощущений?» — приводит Daily Mail слова Кокс.

Правильное дыхание

Некоторые специалисты считают, что задержка дыхания во время оргазма усиливает ощущения. Другие утверждают, что недостаток кислорода заставляет кровь оттекать от половых органов в мозг, что не очень хорошо, так как для пикового наслаждения нужно, чтобы кровь поступала именно к гениталиям.

Есть эксперты, которые считают, что для того, чтобы ощущения охватили большее количество участков тела, следует начинать с глубокого дыхания, а перед оргазмом переключаться на учащенное. Все индивидуально. Нужно попробовать разные техники и выбрать свою, посоветовала эксперт.

Знание анатомии

Хотя физиология оргазмов одна, проявляться у людей они могут по-разному. Существует теория, что женский оргазм регулируется двумя разными нервами, отвечающими за два основных типа оргазмов — клиторальный и вагинальный.

Срамной нерв «работает» на клитор, а тазовый нерв — влагалище. Поскольку срамной нерв содержит больше нервных окончаний, этообъясняет, почему женщины чаще испытывают клиторальные оргазмы. Эти нервы пересекаются в спинном мозге, что позволяет иногда испытывать «смешанные» оргазмы, когда стимулируются и клитор, и передняя стенка влагалища одновременно, пояснила Кокс.

Управление организмом

На возможность множественных оргазмов влияют несколько факторов: сила мышц тазового дна, чувствительность передней стенки влагалища (той, что ниже живота) и разные виды стимуляции. Нужно научиться контролировать большинство этих аспектов.

Еще один важный фактор: чем больше способов достижения оргазма будет освоено (мастурбация, оральный секс, стимуляция передней стенки и т.д.), тем выше вероятность множественных оргазмов.

Тренировка мышц

Мышцы тазового дна поддерживают органы малого таза и сокращаются во время оргазма. Как и любые другие мышцы, если они в тонусе, они работают лучше, что улучшает кровообращение в области таза и усиливает оргазмические сокращения.

Кокс посоветовала выполнять упражнения Кегеля — сжимать мышцы, которые вы используете для остановки мочеиспускания, удерживать их в напряжении две секунды, затем расслаблять. Упражнение следует повторять 20 раз, три раза в день.

Техника «пика»

Эта техника заключается в том, чтобы довести себя до почти оргазма, затем немного ослабить возбуждение и снова повторить подъем. Это помогает телу привыкнуть дого оставаться в состоянии высокого возбуждения, создавая волнообразную модель оргазма.

Такой подход усиливает выброс эндорфинов и учит тело находиться в состоянии постоянного удовольствия, позволяя получать множественные оргазмы один за другим.

Избавиться от спешки

Чем дольше организм находится в состоянии возбуждения, тем сильнее будет оргазм. Исследования показывают, что интенсивность оргазма напрямую зависит от продолжительности предварительных ласк и эротической стимуляции, отметила эксперт.

Развитие оргазмических триггеров

Чем чаще мозг «идет» по одной и той же нейронной цепи, тем легче ему ее пройти в следующий раз. Если часто улыбаться, мозг станет распознавать это как сигнал счастья. Тот же принцип применим и к оргазмам: чем больше узнаваемых сигналов мозг распознает, тем легче вызвать оргазм.

Если человек перед кульминацией напрягает пальцы ног и запрокидывает голову, ему нужно делать это еще более выражено. Так мозг быстрее поймет, что организм на грани оргазма, и активирует его.

Смена стимуляций

После первого оргазма тело может временно утратить чувствительность к той же стимуляции, которая привела к пику. Если первый оргазм был достигнут через проникновение, вероятность второго оргазма выше через оральную стимуляцию, так как воздействие происходит на разные зоны.

Третий оргазм может быть достигнут с помощью мастурбации. Использование разных видов стимуляции, таких как вибратор или пальцы партнера, может стать ключом к множественным оргазмам. Все, что добавляет новый импульс, может сработать, заключила Кокс.

Когда мастурбация перестает быть нормальной?