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Семьи погибших в «Зимней вишне» подали иски

Источник:
Sibnet.ru
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Родственники погибших при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» подали в Москве 12 исков с требованием возместить моральный ущерб, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Семьи предъявили иски к МЧС и ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», который является собственником ТРЦ «Зимняя вишня». В настоящее время суд еще не принял заявления к производству.

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Огонь вспыхнул из-за короткого замыкания над «сухим» бассейном с поролоновыми шариками. В результате погибли 60 человек, в их числе 41 ребенок.

В мае 2018 года совладелец ТРЦ Денис Штенгелов сообщил, что выплатил компенсацию семьям погибших во время пожара — 3 миллиона рублей на каждого погибшего. Всего на компенсации было выделено 192 миллиона рублей.

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Тема: Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»
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