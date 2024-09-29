Ученые из Дьюкского университета в США установили, что когда решение нужно принять быстро, люди склонны делать выводы на основе первого впечатления, но оно, как правило, оказывается неполным.

Согласно исследованиям, сон играет важную роль в формировании долгосрочной памяти. Во время отдыха воспоминания «кристаллизуются» в мозге, а картина мира достраивается с учетом новых знаний. С этим механизмами связана пословица «Утро вечера мудренее».

«Это захватывающий взгляд на то, как наш мозг обобщает полезный опыт. Когда все заканчивается, мозг связывает полученные факты в памяти, чтобы помочь нам сделать правильный выбор. И этот ловкий трюк совершается ночью», — приводит Naked Science отчет ученых.

Исследователи подтвердили, что после сна человек более полно оценивает ситуацию и принимает взвешенное, рациональное решение. В ситуации «утро вечера мудренее» у мозга появляется больше времени на обработку полученной информации.