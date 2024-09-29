НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Пословица «Утро вечера мудренее» нашла научное подтверждение

Источник:
Naked Science
320 0

Ученые из Дьюкского университета в США установили, что когда решение нужно принять быстро, люди склонны делать выводы на основе первого впечатления, но оно, как правило, оказывается неполным.

Согласно исследованиям, сон играет важную роль в формировании долгосрочной памяти. Во время отдыха воспоминания «кристаллизуются» в мозге, а картина мира достраивается с учетом новых знаний. С этим механизмами связана пословица «Утро вечера мудренее».

«Это захватывающий взгляд на то, как наш мозг обобщает полезный опыт. Когда все заканчивается, мозг связывает полученные факты в памяти, чтобы помочь нам сделать правильный выбор. И этот ловкий трюк совершается ночью», — приводит Naked Science отчет ученых.

Исследователи подтвердили, что после сна человек более полно оценивает ситуацию и принимает взвешенное, рациональное решение. В ситуации «утро вечера мудренее» у мозга появляется больше времени на обработку полученной информации.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Психолог предложила способ борьбы с откладыванием дел «на потом»
Почему мужчин привлекает женская грудь?
Профессор заявила о невозможности скопировать сознание на флешку
Психолог рассказала об удивительных людях‑амбивертах
смотреть все
Наука #Психо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются USB: скорость и разъемы
Как поделиться геолокацией с телефона
Цезий нашли на чердаках в Сибири через 30 лет после ядерных испытаний
Подсчитаны сроки исчезновения жизни на Земле
Обсуждение (0)
Картина дня
Немецкий генерал заявил, что Зеленский в отчаянии
ВСУ потеряли в Курской области более 18,5 тыс. человек
Лавров назвал самоубийственной саму идею воевать с Россией
Эксперт спрогнозировал скорое ослабление рубля
Мультимедиа
Очень смешные животные. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
56
Путин заявил об изменении условий применения ядерного оружия
41
Зеленский признал уничтожение всех украинских ТЭС
38
Россия устроила «котел» группировке ВСУ в Угледаре
29
Россиян начнут штрафовать за неправильный выгул собак
29
Украинские F-16 попали в «ракетную засаду»