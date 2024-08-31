Почему роутер нужно регулярно перезагружать

Многие считают, что работающий роутер лучше не трогать. В итоге устройство работает годами без перерывов. На самом деле, несмотря на свою кажущуюся неприхотливость, любой домашний роутер нуждается в регулярных перезагрузках.

Зачем перезагружать роутер

Роутер — фактически маленький компьютер, у которого есть системная плата, блок питания, оперативная память и процессор. Чем дольше он работает без перерывов, тем выше риск возникновения программных и аппаратных ошибок.

Самая распространенная проблема роутера, которая «лечится» перезагрузкой — вылеты и утечки памяти из-за ошибки при выполнении программы. При этом само интернет-соединение обычно не пропадает, а лишь замедляется.

При длительной беспрерывной работе происходит фрагментация оперативной памяти — это также чревато потерей роутером производительности. При большой нагрузке или жаркой погоде процессор роутера может перегреться. Также существуют ошибки на стороне провайдера.

Пользователь может этого даже не замечать, так как подобные типовые проблемы обычно проявляются снижением скорости отправки и получения данных, а также кратковременными сбоями интернет-соединения.

Избавиться от этих ошибок просто — достаточно перезагрузить роутер. После этого оперативная память очистится, программы будут перезапущены, «тормоза» исчезнут, даже процессор успеет немного остыть. Но как правильно это сделать?

Как правильно перезагружать роутер

Самый простой способ перезагрузить роутер — выключить его кнопкой на корпусе, подождать две минуты и включить обратно. Кнопкой Reset для этого лучше не пользоваться — можно случайно сбросить настройки устройства на стандартные.

У некоторых моделей маршрутизаторов нет кнопки выключения. В этом случае можно вытащить вилку питания из розетки, подождать пару минут и включить обратно. В отличие от ПК, выключение путем выдергивания вилки современному роутеру никак не навредит.

Роутер также можно перезагрузить в панели управления — для этого необходимо открыть любой браузер и ввести в адресную строку 192.168.0.1 или 192.168.1.1. После нажатия на Enter и ввода логина и пароля откроются настройки маршрутизатора, где нужно будет найти кнопку «Перезагрузить».

Что касается частоты перезагрузок, то лучше не дожидаться накопления ошибок и проводить эту процедуру регулярно — в профилактических целях. Обычно для поддержания роутера в отличном состоянии достаточно перезагружать его раз в неделю.