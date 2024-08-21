НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Сразу семь Солнц взошло в небе Китая. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
344 2

Необычное оптическое явление наблюдали 18 августа жители китайского города Чэнду — в небе появилось сразу семь Солнц.

Феномен продлился около минуты, однако очевидцы успели его запечатлеть. Обнародованные в соцсетях ролики вызвали ажиотаж — специалисты отметили, что наблюдение такого количества светил является чрезвычайно редким.

Природный феномен называется паргелий — это один из видов гало, который возникает вследствие преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере.

При этом обычно в результате такой рефракции люди видят в небе максимум три-четыре Солнца. Аналогичное явление также наблюдается с Луной.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Извержение вулкана Шивелуч. ФОТО
Житель Минусинска вырастил громадный помидор
Завораживающее северное сияние с борта МКС. ВИДЕО
Астрофотограф снял Персеиды на фоне северного сияния. ВИДЕО
смотреть все
Жизнь #Природа #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Командир «Ахмата» призвал отправить срочников на СВО
Скрытые шпионские функции нашли в Android-смартфонах
Путин назначил племянницу статс‑секретарем Минобороны
Запад за счет России предоставит Украине гигантский кредит
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

AIzek1

У них было трое детей, одиннадцать внуков и тринадцать правнуков.Последний день рождения она отметила...

corrector

Ну так Москву защищают получше нефтебаз в Ростовской области..

nicollaich

Американцам всегда очень нужен внешний враг.

CaRdan

Увы, но на западе - это общая практика бросать стариков в дома престарелых. Довелось в свое время с благотворительностью...