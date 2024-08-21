Сразу семь Солнц взошло в небе Китая. ВИДЕО

Необычное оптическое явление наблюдали 18 августа жители китайского города Чэнду — в небе появилось сразу семь Солнц.

Феномен продлился около минуты, однако очевидцы успели его запечатлеть. Обнародованные в соцсетях ролики вызвали ажиотаж — специалисты отметили, что наблюдение такого количества светил является чрезвычайно редким.

Природный феномен называется паргелий — это один из видов гало, который возникает вследствие преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере.

При этом обычно в результате такой рефракции люди видят в небе максимум три-четыре Солнца. Аналогичное явление также наблюдается с Луной.