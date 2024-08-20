Качество армянского коньяка шокировало исследователей

Почти 90% армянских коньяков, продающихся в российских магазинах, оказались небезопасны, а почти половина — полностью поддельные, сообщила генеральный директор ассоциации «Антиконтрафакт» Кристина Скрипник.

«Результаты исследований оказались шокирующими. Мы были готовы выявить какое-то количество нарушений, но то, что почти половина коньяков в магазинах полностью поддельные - это зашкаливающий показатель», — цитирует ТАСС Скрипник.

Исследование провели «Антиконтрафакт» и Союз производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции. В крупных торговых сетях приобрели 200 образцов коньяка более 20 торговых марок от десяти крупнейших армянских производителей.

Нарушения выявили в девяти из 10 образцов (в 177). Почти в половине обнаружили спирты невиноградного происхождения, тогда как виноградные спирты — именно то, что делает напиток коньяком.

«Образцы одной и той же марки с одной датой розлива могут соответствовать нормам, они же с другой датой розлива вместо виноградного спирта содержат спирты невиноградного происхождения», — отметила Скрипник.