Шаманы в Туве провели обряд вызова дождя из-за страшных пожаров

Лесные пожары бушуют в Туве и подбираются к населенным пунктам — их тушат более 450 человек, а шаманы проводят обряды вызова дождя.

Видео, как шаманы проводят обряд вызывания дождя в Тандинском районе, опубликовал телеграм-канал «Тыва. НЕофициально».

По информации МЧС республики, в регионе действует 31 лесной пожар на территории Улуг-Хемского, Тоджинского, Тандинского, Чеди-Хольского, Каа-Хемского, Тес-Хемского, Дзун-Хемчикского и Кызылского районов. Их площадь — почти 3 тысячи гектаров.

Один из очагов находится уже в пяти километрах от населенного пункта в Тандинском районе. Власти Тувы приняли решение эвакуировать (около 500 детей из оздоровительных лагерей «Чагытай», «Орленок» и «Байлак».

К тушению природных пожаров привлечены более 460 человек — это на сотню больше, чем днем ранее.