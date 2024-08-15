Завораживающее северное сияние с борта МКС. ВИДЕО

Астронавт NASA Мэтью Доминик показал, как выглядит северное сияние с борта МКС.

«Полярные сияния были потрясающими в последние несколько дней», — отметил Доминик.

Экипаж МКС в последние дни стал свидетелем мощных полярных сияний, которые происходят, когда заряженные частицы Солнца взаимодействуют с молекулами газа в атмосфере Земли. При этом различные молекулы вызывают различные цвета. Зеленый, например, возникает из-за кислорода.

В последнее время северные сияния можно увидеть чаще, потому что Солнце проходит через максимум 11-летнего магнитного цикла. Их видят и жители «неожиданных» регионов, например, астрофотограф из Новосибирска запечатлел метеорный поток Персеиды на фоне полярного сияния.