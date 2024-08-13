НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Астрофотограф снял Персеиды на фоне северного сияния. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
282 0

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков запечатлел самый яркий метеорный поток Персеиды одновременно с полярным сиянием.

«В ночь с 12 на 13-е сверкали не только Персеиды, мощное полярное сияние Кр8 (по девятибалльной шкале) прорывалось сквозь облака», — подписал Поляков таймлапс и несколько фото на своей странице во «ВКонтакте».

Северное сияние видели во многих регионах России из-за сильной магнитной бури.

NASA считает Персеиды «лучшим метеорным потоком года». Его пик пришелся на 13 августа, когда можно было увидеть 1–2 падающие звезды в минуту. Интенсивность звездопада начала падать, но его можно наблюдать еще две недели.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Астрофотограф сделал невероятный снимок Млечного Пути. ФОТО
Смерч раскидал самолеты в аэропорту. ВИДЕО
Угольная буря накрыла Кузбасс. ВИДЕО
Сильнейшую за 50 лет жару зафиксировали в Западной Сибири
смотреть все
Жизнь #Природа #Космос #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ВСУ сменили тактику в Курской области
Атака на Курскую область стала самым рискованным решением Зеленского
Дерипаска раскритиковал расходы РФ на оборону
YouTube пообещал сделать «все возможное» для ускорения в России
Обсуждение (0)
Картина дня
Запад признал пересечение Украиной «красной линии»
Зеленский рассказал об «операции» в Курской области
Жители Курской области получили право на отсрочку по кредитам
Российский флот усилят новые атомные подлодки
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Alhazred

Сашка желудочный викиэксперт и мастер копипасты)))

Asd10

Сашок, давай поподробнее о флоте Британии - владычицы морей?? Твои комментарии похожи на утверждение...

pepelmetal

"ВСУ проводит «операцию» в Курской области" Многие уже допроводились

pepelmetal

А потом вдруг окажется что и флот с авиацией не их конёк