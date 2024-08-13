Астрофотограф снял Персеиды на фоне северного сияния. ВИДЕО

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков запечатлел самый яркий метеорный поток Персеиды одновременно с полярным сиянием.

«В ночь с 12 на 13-е сверкали не только Персеиды, мощное полярное сияние Кр8 (по девятибалльной шкале) прорывалось сквозь облака», — подписал Поляков таймлапс и несколько фото на своей странице во «ВКонтакте».

Северное сияние видели во многих регионах России из-за сильной магнитной бури.

NASA считает Персеиды «лучшим метеорным потоком года». Его пик пришелся на 13 августа, когда можно было увидеть 1–2 падающие звезды в минуту. Интенсивность звездопада начала падать, но его можно наблюдать еще две недели.