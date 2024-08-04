Более трети подростков оказались склонны к саморазрушению

Более трети (37%) подростков оказались склонны к саморазрушительному поведению, выяснили ученые из Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ).

Подростковый возраст — это период, когда человек формирует свое представление о себе, о том, каким он является и каким хочет быть. Это также влияет на то, как он относится к своей внешности и интеллекту. Отрицательная оценка своих качеств влечет неудовлетворенность собой, констатируют психологи.

«Мы можем сказать — то, как старшие подростки видят себя, влияет на склонность к агрессивному поведению. Эта работа показывает сложную связь между самоотношением и психологическим состоянием подростков, что важно учитывать при разработке программ поддержки и помощи» рассказала научный руководитель проекта, кандидат педагогических наук Ольга Павлова.

Юноши и девушки, склонные к саморазрушению, направляют агрессию на самого себя, это может выражаться в самоповреждениях, в пищевых зависимостях, подшучиваниях над собой. Такое поведение считается девиантным, в мотивах которого может быть попытка справиться со стрессом и, наказывая себя, преодолеть повышенное чувством вины, приводит Naked Science отчет ученых.

Когда собственное «Я» воспринимается подростками, склонными к саморузрушению, как внутренняя опора, помогающая направлять действия и корректировать поведение, коммуникацию с обществом, то уровень аутоагрессии, как и показатели склонности к суицидальному поведению снижаются, отметили психологи.