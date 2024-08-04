НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Более трети подростков оказались склонны к саморазрушению

Источник:
Naked Science
226 2

Более трети (37%) подростков оказались склонны к саморазрушительному поведению, выяснили ученые из Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ).

Подростковый возраст — это период, когда человек формирует свое представление о себе, о том, каким он является и каким хочет быть. Это также влияет на то, как он относится к своей внешности и интеллекту. Отрицательная оценка своих качеств влечет неудовлетворенность собой, констатируют психологи.

«Мы можем сказать — то, как старшие подростки видят себя, влияет на склонность к агрессивному поведению. Эта работа показывает сложную связь между самоотношением и психологическим состоянием подростков, что важно учитывать при разработке программ поддержки и помощи» рассказала научный руководитель проекта, кандидат педагогических наук Ольга Павлова.

Юноши и девушки, склонные к саморазрушению, направляют агрессию на самого себя, это может выражаться в самоповреждениях, в пищевых зависимостях, подшучиваниях над собой. Такое поведение считается девиантным, в мотивах которого может быть попытка справиться со стрессом и, наказывая себя, преодолеть повышенное чувством вины, приводит Naked Science отчет ученых.

Когда собственное «Я» воспринимается подростками, склонными к саморузрушению, как внутренняя опора, помогающая направлять действия и корректировать поведение, коммуникацию с обществом, то уровень аутоагрессии, как и показатели склонности к суицидальному поведению снижаются, отметили психологи.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Найдено научное объяснение женским изменам
Психолог рассказала о методах контроля гнева
Ученые нашли удивительное сходство между людьми и шимпанзе
Психиатры объяснили, как люди угадывают мелодии
смотреть все
Наука #Психо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Обнаружен неожиданный эффект вакцинации против COVID-19
Ученый выделил самую опасную рыбу в Оби
Названы самые мощные в мире Android-смартфоны
Игроки смогут опробовать S.T.A.L.K.E.R. 2 до релиза
Обсуждение (2)
Картина дня
Кадыров пообещал победу в СВО уже в 2024 году
Немецкий эксперт перечислил критические проблемы ВСУ
Suddeutsche Zeitung удивилось смекалке российских солдат
Британка рассказала о сексе с мужчинами постарше и помоложе
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
55
Российского сенатора задержали из‑за заказного убийства
44
Участник СВО стал главой спорта в Республике Алтай
33
Кремль раскрыл удивительные детали обмена заключенными
30
Российские войска поразили три пусковые установки ЗРК Patriot
26
Минобороны сообщило о взятии села Ленинское под Торецком