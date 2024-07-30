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Магнитная буря началась на Земле

Источник:
ТАСС
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Магнитная буря началась на Земле, пик ее активности ожидается во второй половине дня по московскому времени, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Магнитная буря уже началась. Пик будет сегодня во второй половине дня с 15.00 до 18.00 (по Москве)», — сказал ТАСС Леус.

Ранее в «Фобос» сообщили, что июль закончится сильной магнитной бурей. Минувшей ночью, впервые за последние 12 дней, на Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня силой Х1,5, которая попала в двадцатку самых сильных вспышек нынешнего года.

Во время магнитных бурь метеозависимые плохо себя чувствуют — их беспокоят мигрени, слабость, скачки артериального давления, проблемы со сном.

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