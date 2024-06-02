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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская РЭБ сделала бесполезным американское оружие на Украине

Источник:
Military Watch Magazine
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Американские системы высокоточного оружия потеряли эффективность из-за активного противодействия российских средств радиоэлектронной борьбы, пишет американский военный журнал Military Watch Magazine со ссылкой на украинские источники.

США полностью прекратили поставки высокоточных снарядов M982 Excalibur еще в конце 2023 года, поскольку российские системы радиоэлектронной борьбы сделали их неэффективными, приводит MWM слова неназванного украинского чиновника.

Другой высокопоставленный украинский военный пожаловался на упавшую эффективность комплексов HIMARS. «Все кончилось: русские развернули средства радиоэлектронной борьбы, отключили спутниковые сигналы, и HIMARS стал полностью бесполезным», — сказал он.

Украинские военные также критикуют корректируемые бомбы JDAM за «неустойчивость» к помехам. По их словам, бомбы стали падать за километр оn цели.

Помимо высокоточного оружия, российские системы РЭБ также серьезно ограничили работу спутникового интернета Starlink. А он с самого начала конфликта играл ключевую роль, позволяя украинским и союзным силам координировать действия, собирать разведданные и управлять беспилотниками, отмечает MWM.

Тема: Военная операция на Украине
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-CIIAPTAK-

Светлая память тебе Настя,не забуду тебя как и Жанну!

userkc

880 километров квадратных это квадрат 30 на 30 километров

matsko25

И Налоги в 22%... Люди новая Нефть!

Asd10

"Началась самая увлекательная из охот - охота на человека. " О. Бальзак.