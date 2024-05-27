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Неустойчивую погоду с дождями и бурей спрогнозировали в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Неустойчивая погода с дождями и сильным ветром прогнозируется в регионах Сибирского федерального округа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Эта неустойчивость связана с тем, что встреча теплых и холодных воздушных масс формирует выраженный фронтальный раздел. И быстрый подъем теплых воздушных масс по клину холодных фронтов приводит к тому, что быстро формируются облака, а при грозах (происходит) шквалистое усиление ветра», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, неустойчивая погода ожидается на юге западной Сибири, где фронтальные разделы «болтаются», то есть перемещаются с юга на север, с севера на юг. 

Поэтому в понедельник в Томской, Кемеровской областях и в Алтайском крае пройдут дожди, местами сильные в виде ливней, грозы, возможны град и усиление ветра до 18-23 метров в секунду, местами порывами до 25 метров в секунду, причем в Алтайском крае прогнозируется ураганный ветер до 35 метров в секунду.

На севере Тувы - сильный дождь, гроза и ветер до 25 метров в секунду. На юге республики, где осадков не будет, при таком ветре ожидается пыльная буря, что является очень нестандартной ситуацией, отметил Вильфанд.

В верхнеленских районах Иркутской области прогнозируются заморозки до минус 3 градусов, при этом на юге области будет 23-25 градусов и будет действовать чрезвычайная пожарная опасность.

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Сибирь #Погода #Кузбасс #Алтайский край #Тува #Томск
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