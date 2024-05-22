Новосибирцы оказались противниками стилей лофт и модерн

Жители Новосибирска предпочитают оформлять квартиры в минималистичном стиле, а стили лофт и модерн наоборот им не нравятся, выяснилось в ходе исследования сервиса квартирных решений «Самолет Плюс» и консалтинговой компании Aventica.

Минимализм хотят видеть в своей квартире более 90% жителей Новосибирска. При этом новосибирцы в полтора раза реже, чем жители других российских мегаполисов, считают лофт подходящим для своих квартир.

Стиль лофт — промышленно-урбанистический стиль интерьера, для него характерно большое количество открытого пространства и наличие индустриальных элементов: очень высокие потолки, большие окна, неотделанные кирпичные стены, открытые балки и трубы, цементный пол.

Новосибирцы отличаются от других жителей мегаполисов и в оценке стиля модерн: свое жилье в таком дизайне готовы представить всего 27% жителей сибирской столицы против 42% в среднем по городам-миллионникам.

В интерьерах в стиле модерн можно встретить плавные линии, асимметрию, витражи и растительные мотивы.