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Новосибирцы оказались противниками стилей лофт и модерн

Источник:
Sibnet.ru
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Квартира в стиле минимализм
Фото: © «Самолет Плюс»

Жители Новосибирска предпочитают оформлять квартиры в минималистичном стиле, а стили лофт и модерн наоборот им не нравятся, выяснилось в ходе исследования сервиса квартирных решений «Самолет Плюс» и консалтинговой компании Aventica.

Минимализм хотят видеть в своей квартире более 90% жителей Новосибирска. При этом новосибирцы в полтора раза реже, чем жители других российских мегаполисов, считают лофт подходящим для своих квартир.

Стиль лофт — промышленно-урбанистический стиль интерьера, для него характерно большое количество открытого пространства и наличие индустриальных элементов: очень высокие потолки, большие окна, неотделанные кирпичные стены, открытые балки и трубы, цементный пол.

Новосибирцы отличаются от других жителей мегаполисов и в оценке стиля модерн: свое жилье в таком дизайне готовы представить всего 27% жителей сибирской столицы против 42% в среднем по городам-миллионникам.

В интерьерах в стиле модерн можно встретить плавные линии, асимметрию, витражи и растительные мотивы.

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Сибирь #Новосибирск #Квадраты
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Топ комментариев

mosquito__2010

Это как говориться сколько угодно, всё равно после катастрофических нарушений конституции Украины в 2014...

mosquito__2010

Истерика. Теперь уже и кокаин не помогает.

Asd10

Гитлер тоже на генералов кричал, что они украли у него победу. Видимо наследственное.

paramedic

Сбер принимает монеты с комиссией, якобы за пересчёт. Шах и мат! )))