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Краткосрочные ОСАГО провалились на рынке

Источник:
Sibnet.ru
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Спрос на краткосрочные полисы ОСАГО, которые можно оформить на срок от одного дня, оказался очень низким, следует из данных Российского союза автостраховщиков.

Краткосрочные ОСАГО со сроком действия от одного дня до трех месяцев в России разрешили оформлять с 2 марта 2024 года.

За месяц было приобретено 2,3 тысячи таких полисов, приводит агентство «Автостат» данные РСА. За год оформляется 42 миллионов полисов, то есть в месяц в среднем — 3,5 миллиона штук.

«Мы не видим ажиотажного спроса на краткосрочные ОСАГО, сейчас их заключается порядка 0,7% от общего количества полисов», — отметил президент РСА Евгений Уфимцев.

Чаще краткосрочные ОСАГО оформляются на максимально возможный для них период — три месяца. Средняя стоимость страховки — 4,8 тысячи рублей.

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