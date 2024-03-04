ОСАГО на день: что это и сколько стоит

Водители получили возможность оформлять страховку ОСАГО на срок от одного дня. Но страховые компании пока не спешат разглашать цены на краткосрочные полисы.

2 марта 2024 года вступили в силу поправки в статьи 9 и 10 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Согласно новой норме, водители могут оформлять краткосрочные ОСАГО.

Срок оформления таких полисов — от одного дня до трех месяцев. Краткосрочный ОСАГО начнет действовать через три дня после оформления.

Сколько будет стоить «короткий» полис

Стоимость полиса на один день будет выше, чем стоимость дня годового ОСАГО. Аналогично — с одним и тремя месяцами. Но цена на короткий ОСАГО не должна превышать стоимость годового полиса.

Цены на краткосрочные ОСАГО будут устанавливать страховые компании самостоятельно (стоимость обычного регулирует Центробанк). Для расчета будут использовать как традиционные коэффициенты (мощность двигателя, регион регистрации авто, возраст водителя, стаж), так и новые: коэффициент сезонности, который зависит от периода и цели эксплуатации автомобиля, и понижающий коэффициент срока действия договора.

«В контексте "коротких" полисов мы говорим о начале продвижения идеи свободного тарифообразования в ОСАГО в дальнейшем для годового полиса. Краткосрочный ОСАГО станет пробным проектом для дальнейшего перехода к свободным тарифам», — заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

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Однако пока немногие страховые компании обозначили реальные цены на «короткий» ОСАГО. По расчетам страхового дома ВСК, полис ОСАГО сроком на 10 дней для отечественной Lada Granta и китайского Livan X3 Pro будет стоить 1–3 тысячи рублей в зависимости от стажа водителей. Годовая страховка обошлась бы в 6–14 тысяч рублей.

Кому нужен полис

По мнению РСА, краткосрочный ОСАГО будет удобен для перегона машины в другой город, а также водителям, использующим авто только в дачный сезон, семьям с несколькими машинами, владельцам ретроавто и таксистам, работающим время от времени.

Появление краткосрочных страховок позволит снизить количество случаев использования транспортных средств без заключения их владельцами договоров ОСАГО, считали авторы законопроекта.

«В таких ситуациях водителю выгоднее заплатить штраф за езду без полиса ОСАГО в размере 800 рублей либо с учетом 50-процентной скидки в размере 400 рублей, чем покупать полис ОСАГО, средняя стоимость которого составляет более 5 тысяч рублей», — говорилось в пояснительной записке к документу.