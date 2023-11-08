Госдума одобрила регистрацию автомобиля без ОСАГО

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий исключить полис ОСАГО из перечня документов, которые обязательны для регистрации транспортного средства.

В пояснительной записке к документу, который представил глава комитета по транспорту Евгений Москвичев, говорится, что сейчас без полиса ОСАГО машину зарегистрировать нельзя, при этом «государственный учет не налагает на владельца обязанности его использования путем участия в дорожном движении».

Депутаты поддержали законопроект. В течение 30 дней, к 6 декабря, должны быть представлены поправки.

«Давно пора! Какое отношение имеет полис ОСАГО к регистрации автомобиля или других ТС? Регистрировать транспорт без полиса — можно, а вот ездить — нельзя. Именно такой должна быть логика», — прокомментировал автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в телеграм-канале.

По его мнению, нововведение облегчит жизнь, но контролировать наличие ОСАГО будут камеры фотовидеофиксации, а штраф за отсутствие полиса повысят.