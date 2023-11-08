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Госдума одобрила регистрацию автомобиля без ОСАГО

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий исключить полис ОСАГО из перечня документов, которые обязательны для регистрации транспортного средства.

В пояснительной записке к документу, который представил глава комитета по транспорту Евгений Москвичев, говорится, что сейчас без полиса ОСАГО машину зарегистрировать нельзя, при этом «государственный учет не налагает на владельца обязанности его использования путем участия в дорожном движении».

Депутаты поддержали законопроект. В течение 30 дней, к 6 декабря, должны быть представлены поправки.

«Давно пора! Какое отношение имеет полис ОСАГО к регистрации автомобиля или других ТС? Регистрировать транспорт без полиса — можно, а вот ездить — нельзя. Именно такой должна быть логика», — прокомментировал автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в телеграм-канале.

По его мнению, нововведение облегчит жизнь, но контролировать наличие ОСАГО будут камеры фотовидеофиксации, а штраф за отсутствие полиса повысят.

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Топ комментариев

ruska

Даже комментировать страшно. Плевок всем гражданам РФ в лицо. Показали что закона в РФ нет.

GammiPluh

Обычно они там друг другу другие штуки дарят, видимо не привыкли к не латексным предметам

Danilon

Это демонстрация власти над Россией. Т.е. Кадыров давно вышел на федеральный уровень и теперь главы субъектов...

olegsbeglov

Они что не понимают, что это такое? Им мало ненависти?