НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Редкий феномен нашли в атмосфере «адской» экзопланеты

Источник:
Astronomy & Astrophysicals
173 0

Редкий феномен в атмосфере экзопланеты WASP-76b обнаружила международная группа астрономов. Планета расположена в 640 световых годах от Земли в созвездии Рыб.

Феномен представляет собой особый вид гало под названием глория. В Солнечной системе это оптическое явление встречается только на Земле и на Венере, вне Солнечной системы до недавнего времени его никогда не наблюдали.

Для появления глории нужны атмосферные частицы, которые имеют идеальную сферическую форму, полностью однородны и достаточно стабильны, чтобы их можно было наблюдать в течение длительного времени. При этом ближайшая звезда должна светить прямо на планету.

Появление глории в атмосфере WASP-76b вдвойне необычно, учитывая свойства этого мира. Он представляет собой газовый гигант почти вдвое больше Юпитера. Из-за близкого нахождения к звезде дневная температура на WASP-76b превышает 2,4 тысячи градусов.

Согласно наблюдениям астрономов, планета покрыта облаками из газообразного металла, на ней время от времени идут железные дожди, так как высокая температура вызывает испарение металла.

Тема: Человек и космос
NASA создаст «лунное время»
Российская орбитальная станция получит утраченные технологии
Древние мегаструктуры нашли в Млечном Пути
Гигантскую стреляющую «пушку» нашли в космосе
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин поддержал возрождение последнего проекта Сталина
Странное глубоководное существо попало на видео
Пользователи «Игрового» получат новые бонусы «Мира танков»
Россия бросит против ВСУ новое оружие
Обсуждение (0)
Картина дня
Чечня ввела ограничения на быструю и медленную музыку
Российская САУ победила в дуэли американскую гаубицу
Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над Чукотским морем. ВИДЕО
Умеющие «кричать» растения удивили пользователей Сети
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Самое обсуждаемое
66
Зеленский снизил возраст призыва по мобилизации
38
Кремль опроверг слова о новой мобилизации в России
38
Россияне выбрали главные черты Путина
37
Советник Шойгу назвал «голую вечеринку» агрессией против России
29
Мишустин раскрыл среднюю зарплату в России