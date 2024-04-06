Редкий феномен нашли в атмосфере «адской» экзопланеты

Редкий феномен в атмосфере экзопланеты WASP-76b обнаружила международная группа астрономов. Планета расположена в 640 световых годах от Земли в созвездии Рыб.

Феномен представляет собой особый вид гало под названием глория. В Солнечной системе это оптическое явление встречается только на Земле и на Венере, вне Солнечной системы до недавнего времени его никогда не наблюдали.

Для появления глории нужны атмосферные частицы, которые имеют идеальную сферическую форму, полностью однородны и достаточно стабильны, чтобы их можно было наблюдать в течение длительного времени. При этом ближайшая звезда должна светить прямо на планету.

Появление глории в атмосфере WASP-76b вдвойне необычно, учитывая свойства этого мира. Он представляет собой газовый гигант почти вдвое больше Юпитера. Из-за близкого нахождения к звезде дневная температура на WASP-76b превышает 2,4 тысячи градусов.

Согласно наблюдениям астрономов, планета покрыта облаками из газообразного металла, на ней время от времени идут железные дожди, так как высокая температура вызывает испарение металла.