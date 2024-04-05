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Названо имя временного губернатора Мурманской области

Источник:
Sibnet.ru
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Исполнение обязанностей губернатора Мурманской области после покушения на Андрея Чибиса возложено на его заместителя Надежду Аксенову, сообщает пресс-служба правительства региона.

Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина с ножом атаковал губернатора, когда тот выходил из здания ДК «Строитель» после встречи с жителями Апатитов. После нападения преступник пытался убежать, однако был задержан.

Нападавшим оказался местный житель, при задержании он получил огнестрельное ранение. На первом допросе он признался правоохранителям, что напасть на Чибиса ему приказали «голоса в голове». Ему назначили психиатрическую экспертизу.

Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы, в его отношении заведено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности (часть 3 статьи 30, пункт «б» части 2 статьи 105 УК).

Чибис с ранением в живот был госпитализирован, его прооперировали. Сейчас глава региона находится в палате интенсивной терапии под наблюдением, его состояние оценивается как тяжелое.

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ЧП #Происшествия #Россия
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