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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Погибшим и пострадавшим в «Крокус Сити Холле» спишут кредиты

Источник:
Sibnet.ru
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 Все задолженности по кредитам погибших и пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» будут списаны, сообщила пресс-служба ВТБ. Аналогичное решение приняли в других крупных банках России.

«ВТБ готов рассматривать все обращения родственников и пострадавших клиентов и в индивидуальном порядке находить решения», — говорится в сообщении банка.

Пресс-служба Сбербанка сообщила, что у кредитного учреждения есть программа поддержки клиентов в чрезвычайных ситуациях. Граждан призвали обращаться по телефонам 900 или 88002008200 в случае возникновения вопросов.

«В настоящее время банком уже проводится анализ информации по кредитам погибших и пострадавших в результате теракта 22.03.2024. Кредиты будут урегулированы», — уточнила кредитная организация.

«Тинькофф» также пообещал списать задолженности и кредиты для всех пострадавших. Аналогичное заявление сделал «Альфа-банк». Также кредиты полностью спишут в «Совкомбанке» и «Хоум Банке».

Отмечается, что после публикации окончательных списков погибших и пострадавших, сотрудники банков проверят их и их ближайших родственников на наличие действующих кредитов или кредитных карт. В случае обнаружения кредиты будут списаны.

Тема: Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Экономика #Деньги #Происшествия
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Топ комментариев

saxat

Без их участия тут не обошлось! Вот к бабке не ходи!

c2h5oh76

совершенно нет, религиозные "взрываются", что бы к гуриям попасть побыстрее, а эти явно жить хотели,...

ВЕРЕЩАГИН

Мужик без сомнений достоин Героя.

paramedic

Кому ты свистишь? Суток не прошло со времени теракта, у тебя машина уже вторые сутки в розыске.