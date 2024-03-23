Погибшим и пострадавшим в «Крокус Сити Холле» спишут кредиты

Все задолженности по кредитам погибших и пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» будут списаны, сообщила пресс-служба ВТБ. Аналогичное решение приняли в других крупных банках России.

«ВТБ готов рассматривать все обращения родственников и пострадавших клиентов и в индивидуальном порядке находить решения», — говорится в сообщении банка.

Пресс-служба Сбербанка сообщила, что у кредитного учреждения есть программа поддержки клиентов в чрезвычайных ситуациях. Граждан призвали обращаться по телефонам 900 или 88002008200 в случае возникновения вопросов.

«В настоящее время банком уже проводится анализ информации по кредитам погибших и пострадавших в результате теракта 22.03.2024. Кредиты будут урегулированы», — уточнила кредитная организация.

«Тинькофф» также пообещал списать задолженности и кредиты для всех пострадавших. Аналогичное заявление сделал «Альфа-банк». Также кредиты полностью спишут в «Совкомбанке» и «Хоум Банке».

Отмечается, что после публикации окончательных списков погибших и пострадавших, сотрудники банков проверят их и их ближайших родственников на наличие действующих кредитов или кредитных карт. В случае обнаружения кредиты будут списаны.