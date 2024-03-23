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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Путину доложили о теракте в Подмосковье

Источник:
«Интерфакс»
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Президенту России Владимиру Путину доложили о нападении на «Крокус Сити Холл» группы неизвестных с автоматическим оружием, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Президентом даны все необходимые указания», — сказал Песков.

По предварительной информации, в результате теракта в «Крокус Сити Холл» погибло не менее 40 человек, более 10 ранены, сообщил Центр общественных связей ФСБ. В настоящее время в здание зашли спецназовцы, слышится стрельба.

Всего в здании «Крокус Сити Холл» могло находиться порядка 6,2 тысячи человек. Террористы атаковали центр перед концертом рок-группы «Пикник». Их точное количество и мотивы пока остаются неизвестными.

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ЧП #Происшествия #Россия
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Топ комментариев

GammiPluh

А как они радовались когда по нашим НПЗ прилетало, да и по Белгороду тоже... что не рады то? Наконец...

nicollaich

Не каждая птица долетит до середины Днепра.А, нет. Долетела.

pepelmetal

Ты не поверишь, так и говорят))) "было выпущено 37 ракет, все 37 ракет были сбиты"

GammiPluh

А у тебя свет есть? ну да писали что не везде на Украине блэкаут