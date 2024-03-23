Путину доложили о теракте в Подмосковье

Президенту России Владимиру Путину доложили о нападении на «Крокус Сити Холл» группы неизвестных с автоматическим оружием, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Президентом даны все необходимые указания», — сказал Песков.

По предварительной информации, в результате теракта в «Крокус Сити Холл» погибло не менее 40 человек, более 10 ранены, сообщил Центр общественных связей ФСБ. В настоящее время в здание зашли спецназовцы, слышится стрельба.

Всего в здании «Крокус Сити Холл» могло находиться порядка 6,2 тысячи человек. Террористы атаковали центр перед концертом рок-группы «Пикник». Их точное количество и мотивы пока остаются неизвестными.