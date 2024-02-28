Counter-Strike 2 получит сюжетный режим

Мультиплеерный шутер Counter-Strike 2 получит полноценный сюжетный режим — впервые в истории игры.

Такой вывод можно сделать из анализа внутренних файлов игры, проведенного датамайнером ThourCS2, пишет портал PlayGround. Он нашел упоминания кат-сцен, субтитров и других элементов, свидетельствующих о наличии сюжетной линии с персонажами и событиями.

ThourCS2 полагает, что сюжетный режим в Counter-Strike 2 будет представлять собой серию операций с постановочными роликами и общей историей. Таким образом, что геймеров станет доступна одиночная игра.

Выход многопользовательского шутера Counter-Strike 2 состоялся осенью прошлого года. Вторая часть представляет собой масштабное обновление CS:GO — одной из самых популярных игр на площадке Steam. Шутер перевели на движок Source Engine 2, существенно улучшив графику.