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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский дрон превратил танк ВСУ в гигантский огненный шар

Источник:
Sibnet.ru
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Видео эпичного уничтожения украинского танка российским дроном появилось в Сети. Ролик опубликовал телеграм-канал «Днепровский рубеж».

Российские разведчики заметили на правом берегу реки Днепр в районе населенного пункта Токаревка танк Т-72, принадлежащий ВСУ. После этого в район был направлен барражирующий боеприпас.

По всей видимости, в это время украинские танкисты готовились начать огонь по российским позициям. Однако им помешали — попадание дрона оказалось настолько точным, что бронемашина мгновенно превратилась в огненный шар.


В результате взрыва башня танка отлетела на несколько десятков метров, а обломки Т-72 разлетелись во все стороны. Скорее всего, в результате попадания беспилотника произошла детонация полного боеприпаса.

Тема: Военная операция на Украине
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