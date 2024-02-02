Российский дрон превратил танк ВСУ в гигантский огненный шар

Видео эпичного уничтожения украинского танка российским дроном появилось в Сети. Ролик опубликовал телеграм-канал «Днепровский рубеж».

Российские разведчики заметили на правом берегу реки Днепр в районе населенного пункта Токаревка танк Т-72, принадлежащий ВСУ. После этого в район был направлен барражирующий боеприпас.

По всей видимости, в это время украинские танкисты готовились начать огонь по российским позициям. Однако им помешали — попадание дрона оказалось настолько точным, что бронемашина мгновенно превратилась в огненный шар.

В результате взрыва башня танка отлетела на несколько десятков метров, а обломки Т-72 разлетелись во все стороны. Скорее всего, в результате попадания беспилотника произошла детонация полного боеприпаса.