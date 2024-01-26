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Новые «Мастер и Маргарита»: стоит ли смотреть

Источник:
Sibnet.ru
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Кот Бегемот в фильме Михаила Локшина «Мастер и Маргарита»
Фото: © кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Первые отзывы на новую экранизацию «Мастера и Маргариты» оказались достаточно позитивными, рецензисты отметили некоторых актеров и художественное оформление, но решили, что авторы прилично отошли от сюжета Михаила Булгакова.

«Мастер и Маргарита» — экранизация романа Михаила Булгакова от режиссера Михаила Локшина. Главные роли сыграли Аугуст Диль (Воланд), Евгений Цыганов (Мастер) и Юлия Снигирь (Маргарита).

Сюжет

События в фильме, как и в романе, разворачиваются в Москве в 1930-е годы. Известный писатель на взлете карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала: спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встреч, в считанные дни он превращается в изгоя.

Вскоре после этого, он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевленный ее любовью и поддержкой, писатель берется за новый роман, в котором персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец.

Писатель уходит с головой в роман и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

Отзывы

Премьера «Мастера и Маргариты» состоялась 25 января. Первыми оценками фильма поделились СМИ и зрители.

Рецензент «Комсомольской правды» сделал вывод, что новые «Мастер и Маргарита» — лучшая экранизация романа Булгакова. Но лишь потому, что другие экранизации были слишком плохими.

РБК отметил изысканное художественное оформление картины и удачное перевоплощение Аугуста Диля в Воланда. Но там же заметили фантазийное несоответствие с романом.

«Мир из фантазии авторов во многом противоречит роману, отклоняясь от его интонаций настолько, насколько это возможно. Судя по всему, Локшин и Кантор специально выбрали такой путь, заведомо приготовившись к гневу со стороны поклонников Булгакова», — говорится в рецензии издания.

Обычные зрители тоже поделились мнениями о «Мастере и Маргарите» в Сети. Среди минусов новой экранизации, которые назвали, — отсутствие значимых сцен романа, свита Воланда утратила и шарм, и юмор, Маргарита в исполнении Снигирь не изменилась после перевоплощения в ведьму.

Плюсами сочли хорошую операторскую работу («богатая картинка») и органичного Кота Бегемота.

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