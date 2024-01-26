Не только яйца: овощи скоро станут «золотыми»

Овощи вслед за куриными яйцами рекордно взлетели в цене. Минсельхоз объяснил это сезонными факторами. Но эксперты считают, что стоимость овощей из теплиц продолжит расти, может достигнуть потолка спроса, в результате люди со средним достатком их просто не смогут покупать.

С декабря 2022 по декабрь 2023 года свежие помидоры в России подорожали на 50%, до 222,09 рубля за килограмм, следует из данных Росстата. Это сопоставимо с ростом цены на яйца (на 62%), вызвавшем ажиотаж и реакцию властей. Огурцы за тот же период стали дороже на 18%, до 209,3 рубля.

«Текущая динамика цен производителей соответствует сезонным тенденциям», — сообщил Минсельхоз. Ведомство пояснило, что зимой Россия переходит на более дорогую тепличную и импортную продукцию. Это сезонные особенности и весной овощи подешевеют.

Но ситуация все равно выглядит аномальной. Дело в том, что нынешний рост значительно превысил средние значения. Например, максимальная декабрьская средняя цена на помидоры до этого была зафиксирована в 2021 году и составила «всего» 157,2 рубля (на 29% меньше, чем в 2023-м), подсчитал Forbes.

Дело в себестоимости

Эксперты говорят об увеличении издержек производителей. «В прошлом году активно дорожали все компоненты производства — семена, средства защиты растений, удобрения, даже пестициды и шмели для опыления», — пояснила гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова. Рост тарифов на газ и электроэнергию, по ее данным, превысил более 10% (при доле в себестоимости 25-30%), отметила она.

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Значительно повлияло на рост себестоимости подорожание импортного посадочного материала — из-за ослабления рубля, добавил научный сотрудник центра агропродовольственной политики ИПЭИ Денис Терновский.

По его словам, нужно учесть, что рост производства тепличных овощей в последнее десятилетие обеспечивался значительными объемами господдержки. Сокращение ее объемов ведет к перераспределению источников доходов производителей: если раньше они формировались за счет бюджета, то сейчас — за счет потребителей.

Помидоры так сильно подскочили в цене еще и потому, что Россия собственным производством не может полностью закрыть потребность в них. Томаты в страну традиционно поставляют Турция и Азербайджан. Ослабление рубля неизбежно повышает цену импортных овощей.

Психологический барьер

Пока рост цен на тепличные овощи нельзя считать критичным, покупать их не перестали. «Жители страны уже привыкли к тому, что свежие овощи доступны круглый год, и не готовы отказываться от них», — констатировал глава аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

Но 2024 год может стать переломным. По оценке экспертов, предел платежеспособного спроса на помидоры и огурцы уже близок. Затраты аграрных хозяйств продолжают расти, но повышать стоимость бесконечно нельзя. В результате возникнет ситуация, при которой производство окажется невыгодным.

По огурцам динамика роста цен в 2024 году должна быть более щадящей — в пределах 10-12%, считает Абелев. А вот существенного роста цен на помидоры, по его мнению, избежать не удастся — объем посевных площадей под томаты в России традиционно гораздо меньше, чем под огурцы, в силу специфики климата.