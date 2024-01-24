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Снимок новосибирского астрофотографа стал одним из лучших в мире

Источник:
Sibnet.ru
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Снимок туманности «Серп» новосибирского астрофотографа Алексея Полякова вошел в топ лучших на международном конкурсе 35AWARDS: «Освоение Вселенной: Через объектив».

«Залетел в топчик, не зря пять ночей сигнал копил», — поделился Поляков на странице в соцесети «ВКонтакте».

Туманность «Серп»
Туманность «Серп»
Фото: © Алексей Поляков

Снимок-победитель был сделан в мае 2023 года рядом с селом Жеребцово. Поляков фотографировал туманность «Серп» в созвездии Лебедь пять ночей, суммарная экспозиция составила около 22 часов.

Еще один кадр попал в топ-20 конкурса. На нем изображена Ро Змееносца — двойная звезда в созвездии Змееносца. Фотограф называл ее одной из самых любимых областей на небе, где «на краски не поскупились».

Ро Змееносца
Ро Змееносца
Фото: © Алексей Поляков

Участие в 35AWARDS приняло более 1,6 тысячи человек из 94 стран и 745 городов. На конкурс было подано более 4,6 тысячи фотографий.

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Жизнь #Гео #Природа #Новосибирск
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