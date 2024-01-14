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Лимит на соцсети улучшил психическое состояние людей

Источник:
Sibnet.ru
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Лимит на пользование соцсетями способен снизить перегрузку и стресс на работе, увеличить самоотдачу и эффективность сотрудников, доказали ученые из Центра исследований и лечения психического здоровья при Рурском университете в Германии.

В последнее время появилось множество исследований, указывающих на негативное влияние соцсетей для психического здоровья. Некоторые люди, например, испытывают страх пропустить что-то важное. Это тревожное состояние назвали «fear of missing out», что в переводе означает «боязнь пропустить интересное» (FoMO).

Ограничение пребывания в соцсетях уменьшает перегрузку и способствует лучшей концентрации. «Наш мозг не может хорошо работать, если постоянно отвлекается от задач. Людям, которые часто прерываются на просмотр ленты в социальных сетях, сложнее сосредоточиться, что сказывается на качестве их работы», — приводит Naked Science слова Юлии Брайловской из Центра исследований и лечения психического здоровья.

Исследователи обнаружили, что спустя семь дней у людей, которые тратили на соцсети менее получаса в день, значительно повысилась удовлетворенность работой и улучшилось психическое состояние. Также у них снизились проявления FoMO и зависимости от соцсетей.

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